خیزشهای مردمی در کشورهای عربی الگو پذیری از انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، قوام نوذری ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در آستانه چهارمین دهه عمر پر برکت انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی که بر گرفته از دین و مکتب تعالی آفرین و رهایی بخش اسلام است شاهد آغاز حرکتهای عدالت خواهانه و ظلم ستیزی برای تحقق خواسته های معنوی و ملی در جهان هستیم.

نوذری تصریح کرد: ملتها بیدار شده اند و رهبران دروغین و فاسد خود را که سالها با جبر، خشونت و تزویر حاکم بودند را به خوبی شناخته اند و این روزها خشم و انزجار خود را علیه آنها آغاز کرده اند و خائنین و حاکمان جبار و سر سپرده رو به زوال هم راهی جز تمکین به خواسته های مردم ندارند.

وی اظهار داشت: به برکت انقلاب اسلامی و تدبیر حکیمانه رهبری نظام، اقتدار و عزتی که ملت بزرگ ایران در دنیا کسب کرده باعث آگاهی فکری و اندیشه دینی ملل اسلامی شده است.

نوذری گفت: خط و مشیهایی که دشمنان استکباری با همدستی حاکمان سر سپرده خود در اسلام زدایی، اسلام هراسی و اسلام ستیزی ایجاد کرده بودند با حرکتها و انقلاب مردمی در فضای سنگین سیاسی و موج اسلام خواهی دوام نیاورد و امروز به نهضتی تبدیل شده که سبب سقوط و اضمحلال حاکمین وابسته شده است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان داشت: موج اسلام خواهی سبب فرارسیدن دوران نفرت از سران سرکوبگر و واگذاری حاکمیت به دست مردم شده بطوریکه سران رژیمهای زورگو عربی در گردونه قرعه قرار گرفته و یکی پس از دیگری با سرنوشتی چون رژیم خائن پهلوی از صحنه حاکمیت و سیاست حذف می شوند.

وی افزود: به طور قطع ملت بزرگ و آگاه ایران اسلامی و بخصوص مردم عزیز این استان برای پیروزی همه ملتهای مسلمان، مستضعفین و آزادیخواهان جهان دست به دعا می برند و حمایت و پشتیبانی خود را با آنها اعلام می کنند.