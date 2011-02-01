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۱۲ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۰۲

مراسم نمادین استقبال از امام راحل در فرودگاه یزد برگزار شد

مراسم نمادین استقبال از امام راحل در فرودگاه یزد برگزار شد

یزد - خبرگزاری مهر: همزمان با سالروز ورود امام خمینی (ره) به مهین اسلامی، لحظه ورود ایشان به فرودگاه مهرآباد در فرودگاه شهید صدوقی یزد بازنمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، در مراسم استقبال نمادین از امام خمینی (ره) که صبح سه شنبه در فرودگاه شهید صدوقی یزد برگزار شد، صحنه تاریخی خروج امام خمینی (ره) از هواپیما با استفاده از تمثال ایشان دوباره به تصویر کشیده شد.

در مراسم استقبال نمادین از امام خمینی (ره) به یاد 12 بهمن‌ ماه سال 1357 در فرودگاه مهرآباد، استاندار یزد، معاونان وی، جمعی از روحانیان و مسئولان استان یزد حضور داشتند.

با پایان یافتن این مراسم در فرودگاه، استقبال نمادین از حضرت امام خمینی (ره)، مراسم ویژه دیگری در سطح شهر آغاز شد.

در این مراسم تمثال امام راحل با اجرای برنامه‌ های ویژه ‌ای از جمله رژه‌ خودروها و موتورسواران، پخش سرودهای انقلابی و ... به سمت گلزار شهدای خلدبرین حمل شد.

در گلزار شهدای خلدبرین نیز شرکت ‌کنندگان در مراسم استقبال به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند و یاد و خاطره روزهای حماسه‌ ساز انقلاب اسلامی را گرامی داشتند.

در فرودگاه طبس نیز که فقط در روزهای شنبه و دوشنبه پرواز انجام می‌ شود، پرواز دوشنبه به طور استثنا امروز انجام شد تا مراسم نمادین استقبال از حضرت امام خمینی (ره) در این فرودگاه استان نیز انجام شود.

با برگزاری این مراسم، برنامه های ویژه ایام دهه فجر به طور رسمی آغاز شد.

کد مطلب 1244209

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