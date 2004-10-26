۵ آبان ۱۳۸۳، ۱۳:۴۱

سالگرد پيام رهبر معظم انقلاب به جنبش دانشجويي(1)

بايد هر پديده ضد عدالت در واقعيات كشور مورد سؤال قرار گيرد

مقام معظم رهبري ششم آبان ماه سال هشتاد و يك طي پيامي كه به جنبش دانشجويي صادر كردند از آنان خواستند كه به مطالبه عدالت پرداخته و هر پديده ضد عدالت در واقعيات كشور را مورد سؤال قرار دهند كه از آن پس تشكلهاي عدالتخواه دانشجويي ضمن پيگيري مفاد اين پيام، سالگرد صدور آن را گرامي مي دارند.

سرويس سياسي خبرگزاري "مهر" - متن كامل پيام مقام معظم رهبري به جنبش دانشجويي در ششم آبان ماه 1381 بدين شرح است:

بسم ا. . . الرحمن الرحيم

جوانان و دانشجويان عزيز! در اين گردهمائي دانشجويي مجموعه هاي متعددي از دانشجويان شركت كرده اند. اين نقطه روشن ديگري است كه جذابيت طبيعي گردهمائيهاي دانشجويي را مضاعف مي سازد .

دانشجوي متعهد و آگاه از پيش از انقلاب تا كنون همواره در جستجوي مهمترين مسائل جاري كشور بوده است . او با انگيزه  آگاهي و نشاطي كه لازمه محيطهاي دانشجويي است ، در پي آن است كه آرمانهاي والا و تعهد آور خود را در پيگيري اينگونه مسائل جستجو كند و در راه تحقق آن گام نهد . اين نيز خصوصيت طبيعي ديگري براي محيطهاي دانشجويي است .

 امروز سرآغاز فهرست بلند مسائل كشور مسئله ي عدالت است. 

دانشجوي جوان اگرچه خود برخاسته از قشرهاي مستضعف جامعه هم نباشد ، به عدالت اجتماعي و پركردن شكافهاي طبقاتي به چشم يك آرزوي بزرگ و بي بديل مي نگرد . اين احساس و انگيزه در دانشجو ، پر ارج و مبارك است و مي تواند پايه قضاوتها و برنامه هاي عملي او براي حال و آينده باشد.

اگر عدالت ، عدالت واقعي و ملموس و نه فقط سخن گفتن از عدالت، آرزو و آرمان و هدف برنامه ريزي هاست ، پس بايد هر پديده ضد عدالت در واقعيات كشور مورد سؤال قرار گيرد.

مسابقه رفاه ميان مسؤولان ، بي اعتنايي به گسترش شكاف طبقاتي در ذهن و عمل برنامه ريزان ، ثروتهاي سربرآورده در دستاني كه تا چندي پيش تهي بودند ، هزينه كردن اموال عمومي در اقدامهاي بدون اولويت و به طريق اولي در كارهاي صرفا تشريفاتي ، ميدان دادن به عناصري كه زرنگي و پررويي آنان همه گلوگاه هاي اقتصادي را به روي آنان مي گشايد ، و خلاصه پديده  بسيار خطرناك انبوه شدن ثروت در دست كساني كه آمادگي دارند آن را هزينه كسب قدرت سياسي كنند و البته با تكيه بر آن قدرت سياسي اضعاف آنچه را هزينه كرده اند گرد مي آورند.

اينها و امثال اينها آن نقطه هاي استفهام برانگيزي است كه هر جوان معتقد به عدل اسلامي ، ذهن و دل خود را به آن متوجه مي يابد و ازكساني كه مظنون به چنين تخلفاتي شناخته مي شوند پاسخ مي طلبد و همچنين در كنار آن ازدولت و مجلس و دستگاه قضايي ، عملكرد قاطعانه براي ريشه كن كردن اين فسادها را مطالبه مي كند.

امروز اين مهمترين و مطرح ترين مساله كشور ماست و نسل جوان دانشجوي متعهد و مؤمن نمي‌تواند نسبت به آن بي تفاوت بماند.

 توفيقات همگان را ازخداوند متعال خواستارم .

والسلام عليكم و رحمه ا...

سيد علي خامنه اي - 6/8/81

