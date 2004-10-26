سرويس سياسي خبرگزاري "مهر" - متن كامل پيام مقام معظم رهبري به جنبش دانشجويي در ششم آبان ماه 1381 بدين شرح است:

بسم ا. . . الرحمن الرحيم

جوانان و دانشجويان عزيز! در اين گردهمائي دانشجويي مجموعه هاي متعددي از دانشجويان شركت كرده اند. اين نقطه روشن ديگري است كه جذابيت طبيعي گردهمائيهاي دانشجويي را مضاعف مي سازد .

دانشجوي متعهد و آگاه از پيش از انقلاب تا كنون همواره در جستجوي مهمترين مسائل جاري كشور بوده است . او با انگيزه آگاهي و نشاطي كه لازمه محيطهاي دانشجويي است ، در پي آن است كه آرمانهاي والا و تعهد آور خود را در پيگيري اينگونه مسائل جستجو كند و در راه تحقق آن گام نهد . اين نيز خصوصيت طبيعي ديگري براي محيطهاي دانشجويي است .

امروز سرآغاز فهرست بلند مسائل كشور مسئله ي عدالت است.

دانشجوي جوان اگرچه خود برخاسته از قشرهاي مستضعف جامعه هم نباشد ، به عدالت اجتماعي و پركردن شكافهاي طبقاتي به چشم يك آرزوي بزرگ و بي بديل مي نگرد . اين احساس و انگيزه در دانشجو ، پر ارج و مبارك است و مي تواند پايه قضاوتها و برنامه هاي عملي او براي حال و آينده باشد .

اگر عدالت ، عدالت واقعي و ملموس و نه فقط سخن گفتن از عدالت، آرزو و آرمان و هدف برنامه ريزي هاست ، پس بايد هر پديده ضد عدالت در واقعيات كشور مورد سؤال قرار گيرد .

مسابقه رفاه ميان مسؤولان ، بي اعتنايي به گسترش شكاف طبقاتي در ذهن و عمل برنامه ريزان ، ثروتهاي سربرآورده در دستاني كه تا چندي پيش تهي بودند ، هزينه كردن اموال عمومي در اقدامهاي بدون اولويت و به طريق اولي در كارهاي صرفا تشريفاتي ، ميدان دادن به عناصري كه زرنگي و پررويي آنان همه گلوگاه هاي اقتصادي را به روي آنان مي گشايد ، و خلاصه پديده بسيار خطرناك انبوه شدن ثروت در دست كساني كه آمادگي دارند آن را هزينه كسب قدرت سياسي كنند و البته با تكيه بر آن قدرت سياسي اضعاف آنچه را هزينه كرده اند گرد مي آورند.

اينها و امثال اينها آن نقطه هاي استفهام برانگيزي است كه هر جوان معتقد به عدل اسلامي ، ذهن و دل خود را به آن متوجه مي يابد و ازكساني كه مظنون به چنين تخلفاتي شناخته مي شوند پاسخ مي طلبد و همچنين در كنار آن ازدولت و مجلس و دستگاه قضايي ، عملكرد قاطعانه براي ريشه كن كردن اين فسادها را مطالبه مي كند.

امروز اين مهمترين و مطرح ترين مساله كشور ماست و نسل جوان دانشجوي متعهد و مؤمن نمي‌تواند نسبت به آن بي تفاوت بماند.

توفيقات همگان را ازخداوند متعال خواستارم .

والسلام عليكم و رحمه ا ...

سيد علي خامنه اي - 6/8/81