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۱۲ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۴۰

توضیحات وزارت کار در مورد انتخابات کانون عالی کارفرمایان

وزارت کار و امور اجتماعی در مورد ابطال انتخابات کانون عالی کارفرمایان ایران توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت کار و امور اجتماعی در مورد ابطال انتخابات کانون عالی کارفرمایان ایران که طی آبان ماه سال جاری توسط برخی انجمن های صنفی کارفرمایی برگزار شده بود، توضیحاتی ارائه کرد.

بر پایه این گزارش، وزارت کار با اشاره به اینکه ابطال انتخابات کانون عالی کارفرمایان ایران کذب بوده و صحت ندارد، اعلام کرد: انتخابات کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران در پنجم آبان ماه سال جاری بر اساس ماده 131 قانون کار، آئین نامه مربوطه و اساسنامه کانون عالی برگزار شد.

با این وجود به منظور رفع هرگونه شبهه نسبت به انتخابات، اعتراض برخی اعضا که امری طبیعی در فرآیند برگزاری انتخابات تشکل های کارگری و کارفرمایی محسوب می شود، در دست بررسی است.

بدیهی است پس از اتمام بررسی های لازم نتیجه نهایی از سوی وزارت کار اعلام خواهد شد. همچنین بیان شد که مواضع رسمی وزارت کار از طریق آن وزارتخانه دنبال می شود.

کد مطلب 1244210

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