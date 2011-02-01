969 روستای گلستان برقدار هستند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، قاسم شهابی ظهر سه شنبه در حشایه اجرای طرح های این شرکت افزود: به میمنت فرارسیدن ایام الله دهه فجر، با اجرای پنج پروژه برق رسانی ۳۱۹ خانوار روستایی گلستان از نعمت روشنایی بهره مند می شوند.

وی گفت: این پروژه ها شامل برق رسانی به روستای "الچکلی" در مراوه تپه، روستاهای "سوجیق کمرلی و کوسه ۲" در کلاله و روستای "زابلی محله اراز محمد آخوند ۲" در گنبد و روستای "حاجی آباد" کردکوی است.

به گفته وی برای برق رسانی به ۵ روستای فوق 1.6 کیلومتر شبکه فشارمتوسط و 48.7 کیلومتر شبکه فشارضعیف احداث و در مجموع ۷ ترانسفورماتور ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ KVA نصب شده است.

وی هزینه صرف شده برای این طرح ها را چهارمیلیارد و ۹۳۸ میلیون ریال اعلام کرد.

شهابی برق رسانی به ۹۳ حلقه چاه آب کشاورزی در ۷ شهرستان استان با صرف اعتباری به مبلغ یک میلیارد و ۸۶۰ میلیون ریال را از دیگر پروژه های قابل افتتاح در این ایام ذکر کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان گفت از این تعداد ۱۸ حلقه چاه با ۴۵۰ میلیون ریال در مینودشت و ۱۲ حلقه چاه با ۲۲۰ میلیون ریال در گمیشان است.

وی اظهار داشت افتتاح ۹ حلقه چاه با ۲۲۵ میلیون ریال در علی آباد، ۸ حلقه چاه با ۲۲۰ میلیون ریال در بندرترکمن و ۱۱ حلقه چاه با ۲۱۵ میلیون ریال در کردکوی از دیگر پروژه های قابل افتتاح شرکت است.

شهابی خاطرنشان کرد ۱۲ حلقه چاه با ۲۳۰ میلیون ریال در گرگان غرب و ۲۳ حلقه چاه با ۳۰۰ میلیون ریال اعتبار در گنبد افتتاح می شود.

به گفته وی برای برق رسانی به ۹۳ حلقه چاه آب کشاورزی در شهرهای فوق ۱۴ کیلومتر شبکه فشارمتوسط احداث شده است.

گلستان هزار روستا دارد.