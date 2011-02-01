نرخ‌ آرمهای طرح ترافیک سال 90 تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو دانشجو روز سه شنبه در حاشیه جلسه شورا که بدون مستمع برگزار شد، با بیان اینکه نرخ آرم طرح ترافیک جانبازان بالای 70 درصد همانند سال 89 رایگان است، گفت: جانبازان 35 تا 70 درصد و معلولان، بیماران خاص و خبرنگاران در سال 89 ، 25 هزار تومان پرداخت می‌کردند که سال 90 نیز همان 25 هزار تومان از آنها دریافت می‌شود.

وی با اشاره به نرخ طرح تاکسیهای تلفنی و وانتها گفت: رقم 15 هزار تومان سال 89 به 20 هزار تومان افزایش یافته است. همچنین نرخ آرم طرح ترافیک اشخاص حقیقی واجد شرایط از 400 هزار تومان در سال جاری به هزار و 500 تومان در سال 90 افزایش می‌یابد.

سخنگوی شورای شهر ادامه داد: خودروهای پلاک قرمز اداری از 400 هزار تومان به 500 هزار تومان، خودروهای دولتی پلاک شخصی و خودروهای نهادهای عمومی غیردولتی از 600 هزار تومان به 650 هزار تومان افزایش نرخ داشتند.

دانشجو با بیان اینکه شرکت‌های خصوصی و حقوقی در سال 89 برای دریافت آرم طرح ترافیک یک میلیون تومان پرداخت می‌کردند که امسال به یک میلیون و 200 هزار تومان افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: این نرخ برای کامیون‌هایی که کارت سه ماهه عادی داشتند از 150 هزار تومان به 200 هزار تومان و کامیون‌هایی که کارت دو ماهه شناور داشتند از 200 هزار تومان به 250 هزار تومان تغییر یافته است.

سخنگوی شورای شهر تهران اضافه کرد: کارت شناور سهمیه بگیران سال 89، یک میلیون تومان بوده که این رقم برای سال آینده به یک میلیون و 200 هزار تومان رسیده است. همچنین کارت شناور سایر موارد از دو میلیون تومان به دو میلیون و 400 هزار تومان تغییر یافته است.

وی با اشاره به نرخ آرم‌های روزانه ورود به محدوده طرح ترافیک گفت: آرم‌های روزانه 10 هزار تومان، آرم‌های هفتگی 60 هزار تومان و صدور المثنی 25 هزار تومان و تعویض آن همانند سال 89 5 درصد قیمت پایه است.

دانشجو با بیان اینکه مدیرانی که محل کار آنها در داخل محدوده طرح ترافیک است، در سال 89 به صورت رایگان آرم دریافت می‌کردند که در سال آینده مبلغ 500 هزار تومان باید بپردازند، اذعان داشت تبصره‌ای نیز در شورا مطرح شد که بر اساس آن دارندگان کارت شناور می‌توانند در صورت تمایل دو برچسب دریافت کنند.

وی توضیح داد: با کارتهای شناور امکان ورود سه خودرو به محدوده طرح ترافیک بود که این مصوبه به تایید اعضای شورای شهر رسید.

سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه شماره پلاک خودروهای دارای برچسب در سیستم مکانیزه کنترل ورود و خروج به محدوده طرح ترافیک وجود دارد، گفت: اما دارندگان کارت شناور شماره پلاک خودرو را به صورت اس‌ام‌اس اعلام می‌کردند که امکان ورود سه خودرو در روز وجود داشت. با دادن دو برچسب آرم طرح ترافیک شورا برای دارندگان این کارت ها ایجاد انگیزه کرد تا به تدریج برچسب‌ها جایگزین کارت های شناور شد.

دانشجو یادآور شد: ظرفیت صدور آرم ورود به طرح ترافیک در سال 90 همانند ظرفیتهای سال 89 است و شهرداری اجازه صدور آرم طرح ترافیک بیش از سال 89 را ندارد.

وی با اشاره به خودروهایی که بدون مجوز وارد محدوده طرح ترافیک می‌شوند، گفت: شماره این خودروها در سیستم ثبت و عوارضی به عنوان جریمه برای آنها مشخص خواهد شد که 5/1 برابر عوارض خودرو است. اگر این جریمه تا 24 ساعت پرداخت نشود این رقم به دو برابر افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین علاوه بر اخذ عوارض پلیس نیز می‌تواند برگه جریمه صادر کند.

دانشجو افزود: تمامی درآمدهای ناشی از اخذ عوارض به معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اختصاص خواهند یافت که صرف بهبود ترافیک شهر تهران می‌شود.

سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به سایر مصوبات جلسه امروز شورای شهر گفت: شورا در خصوص کاهش نرخ گاز CNGبه دولت پیشنهاد داد تا هزینه خودروهای عمومی که سوخت اصلی‌شان گاز CNGاست کاهش پیدا کند.

وی ادامه داد: افزایش نرخ گاز CNGصاحبان برخی از تاکسیها را علاقمند کرده است که سوخت خود را گازوئیلی کنند.

دانشجو با اشاره به تعقیب سقف ارزش گذاری امتیاز تراکم و تعرفه تغییر کاربری‌ ساختمان و پارکینگ‌ها، گفت: سقف این نرخ در گذشته 5/13 درصد بوده است که براساس مصوبه امروز شورا به 25 درصد افزایش یافت. همچنین دو فوریت طرح الزام شهرداری تهران به تملک و بازسازی و تبدیل منزل مسکونی مرحوم آیت‌الله بهبهانی تصویب شد.

وی در پاسخ به گلایه برخی از خبرنگاران که با وجود آنکه در جلسه امروز شورا مسایل مربوط به بودجه سال 90 مطرح نشد پس چرا جلسه امروز به صورت غیرعلنی برگزار شد، گفت: امروز به دلیل برخی از تنش‌‌هایی که برخی از مصوبات ممکن است برای شهروندان ایجاد کند تصمیم به برگزاری جلسه امروز به صورت بدون مستمع گرفتیم. به طور مثال پیشنهاد شهرداری برای افزایش نرخ آرم‌های طرح ترافیک 100 تا 200 درصد بود که آن طور که مشاهده می‌کنید این نرخ‌ها تعدیل یافت. همچنین شورا از شهردار تهران دعوت کرد تا گزارشاتی در خصوص اجرای بودجه سال 89 به شورا ارایه کند تا از تجربیات سال جاری برای سال آینده استفاده شود.