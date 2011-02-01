طرح جامع سلامت با 165 پروژه در استان قزوین اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین علی عزیزخانی ظهر سه شنبه در دومین نشست خبری مجریان جامع سلامت در سالن باغستان گفت: طرح جامع سلامت استان که به صورت پایلوت کشوری اجرا می شود از سال 86 شکل گرفت و در سال 89 وارد فاز اجرایی شد که با تحقق آن شاخصهای سلامت ارتقاء قابل توجهی خواهد یافت.

عزیزخانی افزود: در بخشهای جهاد کشاورزی 9 طرح، منابع طبیعی دو طرح و دامپزشکی چهار طرح اجرا خواهد شد تا بستر افزایش شاخصهای سلامتی در استان در بخشهای مختلف فراهم شود.

مسئول دبیرخانه شورای سیاستگذاری طرح جامع سلامت استان قزوین تصریح کرد: هدفگذاری طرح در سال 92 است و با اجرای این طرح مهم در چهار سال آینده استان قزوین در زمره پنج استان شاخص کشور در زمینه بهداشت و سلامت خواهد بود.

وی سلامت را محور توسعه پایدار دانست و گفت: عوامل اجتماعی، شخصی، ژنتیکی، رفتارها مانند مصرف دخانیات، تغذیه، استرس و تحرک بدنی در تامین سلامت بسیار موثر و تاثیرگذار است و به سلامت اجتماع هم کمک می کند.

در ادامه آبرادات مصلایی معاون مدیریت صنایع تبدیلی و تکمیلی سازمان جهاد کشاورزی استان اظهارداشت: طرح جامع سلامت در بخش کشاورزی در 9 محور تعریف شده که منشور بهداشت شغلی کارکنان، تدوین دستورالعمل ابعاد همکاری بین بخشی و پایلوت شدن تولید محصولات ارگانیک، بررسی راههای به حداقل رساندن مخاطرات بهداشتی ناشی از نگهداری دام در واحدهای روستایی از جمله آنهاست.

مصلایی خاطرنشان کرد: ساماندهی و ارتقاء سطح بهداشتی واحدهای دامی، اصلاح ساختار کارگاههای کوچک تولیدی در طارم سفلی، بررسی زنجیره تولید، توزیع و نگهداری انگور، کشمش و زیتون، تدوین آئین نامه محصولات سلامت محور و رفع مخاطرات آنها از دیگر محورهای طرح جامع سلامت در بخش جهاد کشاورزی است.

مجید شکری رئیس اداره مبارزه با بیماریهای دامی دامپزشکی استان هم از اجرای چهار طرح در این اداره خبر داد و گفت: تقویت اجرای طرح جامع تولید، نگهداری و عرضه بهداشتی شیر، مبارزه با بیماریهای مشترک اسنان و دام، ارتقاء سطح بهداشت تولید و عرضه گوشت در 20 درصد واحدها، توسعه شناسنامه دار کردن فرآورده های دامی و گوشتی از جمله این طرحهاست.

مهدی شاپورزاده پیام گذار بخش منابع طبیعی استان هم اظهار داشت: طرح حمایت از کشت گیاهان دارویی و ایجاد جاده سلامت در پارک قازان داغی تاکستان در این بخش تعریف و مشخص شده که اجرا خواهد شد.