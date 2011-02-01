ثمرات انقلاب ایران در کشورهای عربی به بار نشسته است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، سید مجید عاملیان صبح سه شنبه در مراسم نواختن زنگ انقلاب در مدرسه راهنمایی دخترانه هفتم محرم ناحیه پنج اصفهان با گرامیداشت ایام دهه فجر، افزود: تغییر بر اساس آموزه‌های دینی و خود باوری مردم یکی از رخدادهای نظام جمهوری اسلامی ایران را رقم زد .

وی با اشاره به رموز موفقیت انقلاب اسلامی ایران، تصریح کرد: وحدت کلمه، عدالت دوستی، انسجام، ظلم ستیزی و مردم محوری از رمزهای موفقیت انقلاب ایران بوده است .

مدیر کل سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان با بیان اینکه مردم در سالهای قبل از پیروزی انقلاب با خود باوری و تعریف فلسفه‌ای برای زندگی، زمینه‌های بروز انقلاب و تشکیل نظام اسلامی را فراهم کردند، اضافه کرد: مردم در دهه 50 بر اساس همین فلسفه و آرمانهای دینی و آزادی خواهی خود قیام کردند و کشورهای دیگر نیز باید این آرمانها را برای ایجاد انقلاب در کشورهای خود در نظر بگیرند .

وی درخصوص حوادث اخیر در کشورهای عربی گفت: امام خمینی (ره) بارها بر صدور انقلاب ایران بدون استفاده از سرنیزه و فشار عملی تاکید داشته و امروز ما ثمرات این انقلاب را در کشورهای عربی مشاهده می‌کنیم .

عاملیان خاطرنشان کرد: وقوع انقلاب در کشور تونس و مصر همسو و نشات گرفته از رنگ و بوی انقلاب اسلامی ایران است .

مدیر کل سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان خطاب به دانش ‌آموزان اظهار داشت: پدران و مادران شما با اتکا به همین خود باوری و اعتماد به نفس جریانهای پیروزی انقلاب و هشت سال دفاع مقدس را پشت سر گذاشته اند .