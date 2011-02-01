  1. استانها
  2. سمنان
۱۲ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۴۰

در اولین روز دهه فجر؛

دبیرستان شبانه روزی نمونه رشد سمنان به بهره برداری رسید

سمنان - خبرگزاری مهر: دبیرستان شبانه روزی نمونه رشد سمنان در اولین روز از دهه مبارک فجر با حضور حسین مظفر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در سمنان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان ظهر سه شنبه در آیین افتتاح این طرح آموزشی گفت: این دبیرستان در قالب طرح ملی تخریب و بازسازی تامین اعتبار و کار بازسازی آن از سال 85 آغاز شده است.

ابوالقاسم قزوهی افزود: این دبیرستان با زیربنای چهار هزار و 500 مترمربع دارای 9 کلاس درس و خوابگاه است که با 18 میلیارد ریال اعتبار احداث شده است.

وی خاطرنشان کرد: این دبیرستان از مدارس هوشمند استان سمنان محسوب می‌شود که در حال حاضر به صورت روزانه فعالیت می کند و قابلیت پذیرفتن دانش‌آموزان به صورت شبانه‌روزی را دارد.

به گفته وی، 12 طرح آموزشی و پرورشی به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی در این استان تا پایان دهه فجر به بهره برداری می رسد.

کد مطلب 1244228

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها