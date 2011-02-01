دبیرستان شبانه روزی نمونه رشد سمنان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان ظهر سه شنبه در آیین افتتاح این طرح آموزشی گفت: این دبیرستان در قالب طرح ملی تخریب و بازسازی تامین اعتبار و کار بازسازی آن از سال 85 آغاز شده است.

ابوالقاسم قزوهی افزود: این دبیرستان با زیربنای چهار هزار و 500 مترمربع دارای 9 کلاس درس و خوابگاه است که با 18 میلیارد ریال اعتبار احداث شده است.

وی خاطرنشان کرد: این دبیرستان از مدارس هوشمند استان سمنان محسوب می‌شود که در حال حاضر به صورت روزانه فعالیت می کند و قابلیت پذیرفتن دانش‌آموزان به صورت شبانه‌روزی را دارد.

به گفته وی، 12 طرح آموزشی و پرورشی به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی در این استان تا پایان دهه فجر به بهره برداری می رسد.