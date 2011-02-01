تلاش آمریکا برای انحراف در انقلاب مردم مصر/ سرنوشت شاه در انتظار مبارک

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر پاسدار سید یحیی صفوی ، دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا ،که در جمع مسئولین و کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ،در خصوص پیامدها و بازتاب های منطقه ای و جهانی انقلاب اسلامی ایران ، سخنرانی می کرد ، گفت: برخی از انقلاب ها در محدوده سرزمینی خود باقی می مانند و پیامد آنچنانی ندارند، حال آنکه انقلاب هائی بازتاب جهانی دارند که علاوه بر دامنه وسیع رخداد آن ، تاثیر گذاری جهانی داشته باشند و مبتنی بر ایدئولوژی فرا ملی بوده و پیام آنها به بشریت و انسانها باشد و بر مبنای اندیشه سیاسی و مطرح کننده آرمانی برای بشر باشند.
صفوی ادامه داد: به نظر می رسد که انقلاب اسلامی تئوری نظام های سیاسی و مبنای قدرت در نظام دو قطبی جهان را به هم ریخت و امام بزرگوارمان ، یک نظام سیاسی جدیدی را در ایران پایه گذاشت که شاخصه اصلی آن مشارکت حداکثری مردم و اسلامی بودن آن است.
دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا ، در ادامه با تبیین اهداف انقلاب اسلامی ایران گفت: این نظام سیاسی جدید هدفش نه تنها برای ایران ، بلکه برای ایجاد یک قدرت بزرگتری به نام قدرت جهان اسلام است. قدرت جهانی که مرکب از 57 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی و ملت های اسلامی که انقلاب اسلامی را به عنوان یک الگو و مدل حکومتی ، که می توانند از آن الگو برداری کنند ، سرلوحه خود قرار داده اند ، تشکیل می گردد.
وی ادامه داد: از 57 کشوری که عضو سازمان کنفرانس اسلامی هستند ، 11 کشور نظام پادشاهی یا امیر نشین و 4 کشورجمهوری اسلامی هستند و 42 کشور باقی ،جمهوری و برخی از آنها به پادشاهی شباهت دارند.
وی افزود : تنها راه رسیدن به آزادی و استقلال ملت های شمال آفریقا و خاورمیانه بدست گرفتن سرنوشت سیاسی ملت ها ، به دست خود آنها و مردم سالاری دینی است.
مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا افزود: سیاست های آمریکا در شمال آفریقا و خاورمیانه شکست خورده است. انقلاب مردم مصر الگو گرفته از انقلاب اسلامی ملت ایران است و بی شک سرنوشت دیکتاتور مصر همچون دیکتاتور ایران خواهد شد. واین در حالی است که آمریکائیها بدنبال ایجاد انحراف در انقلاب مردم مصر هستند.
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