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۱۲ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۳۵

صفوی مطرح کرد:

تلاش آمریکا برای انحراف در انقلاب مردم مصر/ سرنوشت شاه در انتظار مبارک

تلاش آمریکا برای انحراف در انقلاب مردم مصر/ سرنوشت شاه در انتظار مبارک

دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا تاکید کرد: سیاست های آمریکا در شمال آفریقا و خاورمیانه شکست خورده است. انقلاب مردم مصر الگو گرفته از انقلاب اسلامی ملت ایران است و بی شک سرنوشت دیکتاتور مصر همچون دیکتاتور ایران خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر پاسدار سید یحیی صفوی ، دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا ،که در جمع مسئولین و کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ،در خصوص پیامدها و بازتاب های منطقه ای و جهانی انقلاب اسلامی ایران ، سخنرانی می کرد ، گفت: برخی از انقلاب ها در محدوده سرزمینی خود باقی می مانند و پیامد آنچنانی ندارند، حال آنکه انقلاب هائی بازتاب جهانی دارند که علاوه بر دامنه وسیع رخداد آن ، تاثیر گذاری جهانی داشته باشند و مبتنی بر ایدئولوژی فرا ملی بوده و پیام آنها به بشریت و انسانها باشد و بر مبنای اندیشه سیاسی و مطرح کننده آرمانی برای بشر باشند.

سرلشکر صفوی ضمن اشاره به ویژگیهای انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره) ادامه داد: بی تردید انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره) بزرگترین انقلاب مردمی و مکتبی در قرن بیستم است که مبداء تغییر و تحول در تاریخ سیاسی جهان شد.
 
وی افزود: این انقلاب بر مبنای یک ایدئولوژی اسلامی و فراملی ، با اعتقاد به اسلام و وحدانیت خدا و رسالت پیامبر عظیم الشان اسلام و با هدف عملی ساختن و پیاده کردن احکام نورانی قرآن و سیره عملی پیامبر اکرم و در یک ساختار سیاسی تجلی پیدا کرده و شکل گرفت.

صفوی ادامه داد: به نظر می رسد که انقلاب اسلامی تئوری نظام های سیاسی و مبنای قدرت در نظام دو قطبی جهان را به هم ریخت و امام بزرگوارمان ، یک نظام سیاسی جدیدی را در ایران پایه گذاشت که شاخصه اصلی آن مشارکت حداکثری مردم و اسلامی بودن آن است.

دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا ، در ادامه با تبیین اهداف انقلاب اسلامی ایران گفت: این نظام سیاسی جدید هدفش نه تنها برای ایران ، بلکه برای ایجاد یک قدرت بزرگتری به نام قدرت جهان اسلام است. قدرت جهانی که مرکب از 57 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی و ملت های اسلامی که انقلاب اسلامی را به عنوان یک الگو و مدل حکومتی ، که می توانند از آن الگو برداری کنند ، سرلوحه خود قرار داده اند ، تشکیل می گردد.
 
صفوی جهانی سازی اندیشه سیاسی اسلام و قابلیت تشکیل حکومت و نظام سیاسی توسط اسلام را از دیگردستاوردهای انقلاب اسلامی دانست و افزود:بیداری و خیزش ملت های اسلامی در منطقه خاورمیانه ، شمال آفریقا و جهان به برکت انقلاب اسلامی ، باعث تغییر ساختار نظام سیاسی کشورهای عربی و اسلامی و سرنگونی حکومت های مستبد و وابسته به آمریکائیها و بیگانگان خواهد شد.

 وی ادامه داد: از 57 کشوری که عضو سازمان کنفرانس اسلامی هستند ، 11 کشور نظام پادشاهی یا امیر نشین و 4 کشورجمهوری اسلامی هستند و 42 کشور باقی ،جمهوری و برخی از آنها به پادشاهی شباهت دارند.

وی افزود : تنها راه رسیدن به آزادی و استقلال ملت های شمال آفریقا و خاورمیانه بدست گرفتن سرنوشت سیاسی ملت ها ، به دست خود آنها و مردم سالاری دینی است.

مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا افزود: سیاست های آمریکا در شمال آفریقا و خاورمیانه شکست خورده است. انقلاب مردم مصر الگو گرفته از انقلاب اسلامی ملت ایران است و بی شک سرنوشت دیکتاتور مصر همچون دیکتاتور ایران خواهد شد. واین در حالی است که آمریکائیها بدنبال ایجاد انحراف در انقلاب مردم مصر هستند.
کد مطلب 1244232

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