به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله ناصر مکارم شیرازی صبح سه شنبه در دیدار سرپرست و دیگر مسئولین سازمان اوقاف و امور خیریه ضمن تسلیت ایام رحلت پیامبر(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) و تبریک فرارسیدن دهه مبارک فجر، اظهار داشت: اساس همه برنامههای اجتماعی و پیشرفت، اعتماد است؛ چرا که هر که با اعتمادسازی برنامههای بهتر و بیشتر پیش میرود، از این رو سازمان اوقاف برای پیشرفت امر وقف در جامعه، باید جلب اعتماد مردم را سرلوحه کار خود قرار دهد.
این مرجع تقلید با تاکید بر فرهنگسازی وقف، افزود: بسیاری از مردم هنوز باور ندارند که وقف دقیقا چیست، بنابراین باید با تبلیغات متفاوت و البته جذاب، این مشکل را مرتفع کرد.
وی با بیان اینکه یکی از برکات انقلاب اسلامی این است که کارهای مربوط به وقف به مسیر اصلی خود بازگردد گفت: در حالی که قبل از انقلاب وضعیت امور به گونهای دیگری بود.
مکارم شیرازی افزود: وقتی موقوفات به صورت ناحق در دست عدهای از افراد باشد، مانع استجابت دعای مردم آن جامعه خواهد شد و بالعکس عمل صحیح در امر وقف جلوی بسیاری از آثار منفی در جامعه را خواهد گرفت.
فعالیتهای اوقاف رسانهای شود
این مرجع تقلید تصریح کرد: متاسفانه به واسطه عدم انجام عمل صحیح، در امر وقف دافعهای ایجاد شده است که به همین دلیل باید در مقابل آن، جاذبه ایجاد شود؛ برای مثال کارهایی که سازمان اوقاف و امور خیریه در بحث وقف صورت داده است، باید رسانهای شود.
وی افزود: اطلاعرسانی در دنیای امروز حرف اول را میزند؛ زیرا کسی موفقتر است که کارهای انجام داده خود را بهتر اطلاعرسانی کند.
به مناطق محروم بیشتر توجه شود
آیت الله مکارمشیرازی در ادامه سخنان خود به مناطق محروم کشور اشاره و تصریح کرد: مناطق محرومی وجود دارد که خطر وهابیت در آنها احساس میشود، به همین دلیل باید به این مناطق بیشتر توجه شود.
وی افزود: سازمان اوقاف و امور خیریه در چنین مناطقی باید به اعزام، ساخت مبلغان خانههای ویژه عالمان و یا اینکه شهریه، طلاب فعال در آن مناطق را به هر نحو ممکن تقویت کند.
در پایان این دیدار، آیت الله مکارمشیرازی تمبر وقف را رونمایی کرد.
قم - خبرگزاری مهر: آیت الله مکارم شیرازی گفت: اعتماد وسیلهای است که اوقاف میتواند با تمسک به آن فرهنگ وقف را در جامعه نهادینه و آن را توسعه دهد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله ناصر مکارم شیرازی صبح سه شنبه در دیدار سرپرست و دیگر مسئولین سازمان اوقاف و امور خیریه ضمن تسلیت ایام رحلت پیامبر(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) و تبریک فرارسیدن دهه مبارک فجر، اظهار داشت: اساس همه برنامههای اجتماعی و پیشرفت، اعتماد است؛ چرا که هر که با اعتمادسازی برنامههای بهتر و بیشتر پیش میرود، از این رو سازمان اوقاف برای پیشرفت امر وقف در جامعه، باید جلب اعتماد مردم را سرلوحه کار خود قرار دهد.
نظر شما