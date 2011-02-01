به گزارش خبرگزاری مهر، قرعه کشی مسابقات واترپلوی جام حذفی باشگاه‌های کشور روز گذشته با حضور رئیس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو، دبیرکل فدراسیون، مسئولان سازمان لیگ و کمیته فنی واترپلو و همچنین نمایندگان باشگاه‌های حاضر در این رقابت‌ها برگزار شد.

امیرحسین آیت اللهی در ابتدای این مراسم گفت: اگر می خواهیم سطح واترپلوی کشور را بالا ببریم باید ابتدا لیگی پویا داشته باشیم که این ممکن نیست مگر با همدلی. در حال حاضر حدود 20 سال از عمر لیگ واترپلوی کشور می گذرد اما هنوز نتوانسته‌ایم پیشرفت چشمگیری داشته باشیم. البته امسال با توجه به قهرمانی تیم جوانان در آسیا و قهرمانی و نایب قهرمانی تیم‌های دانشگاه آزاد تهران و نفت امیدیه در مسابقات جام باشگاه‌های آسیا لیگ ما رونق گرفته و اگر به همین منوال پیش برویم سال‌های آتی باشگاه‌های بیشتری جذب ورزش مفرح واترپلو خواهند شد.

رقابت های واترپلو جام حذفی باشگاه‌های کشور با حضور 12 تیم فولاد ماهان سپاهان، هیئت شنای کرمان، هیئت شنای فارس، هیئت شنای زنجان، هیئت شنای خراسان، نفت و گاز گچساران، دانشگاه آزاد، خانه شناگران اصفهان، هیئت شنای خوزستان، هیئت شنای گیلان، هیئت شنای آذربایجان شرقی و نفت و گاز امیدیه برگزار می‌شود.