بازنگری جشنواره و نمایشگاه مطبوعات / 500 نشریه در کشور غیرفعال است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، محمد جعفر محمد زاده ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان لرستان در پاسخ به سئوال مهر در سخنانی با تاکید بر ارتقا کیفی جشنواره و نمایشگاه مطبوعات اظهار داشت: متاسفانه جشنواره و نمایشگاه مطبوعات بیش از 18 سال است که به یک سبک ارائه می شود.

وی با بیان اینکه نمایشگاه مطبوعات در طول 18 سال از لحاظ غرفه ها، ظاهر و محتوا تغییر محسوسی نداشته است، خاطرنشان کرد: یکی از برنامه های سالجاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بازنگری در زمینه نمایشگاه و جشنواره مطبوعات است.

معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان کرد: بازنگری جشنواره و نمایشگاه مطبوعات در راستای کمک به ارتقا کیفی فضای مطبوعات در کشور صورت خواهد گرفت.

محمدزاده با اشاره به تعداد روزنامه های فعال در سطح کشور نیز به خبرنگار مهر بیان داشت: در حال حاضر 70 روزنامه فعال در کشور منتشر می شوند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد سه هزار مجوز نشریه، فصل نامه، هفته نامه، روزنامه و... در کشور وجود دارد، یادآور شد: در حال حاضر از این تعداد حدود دو هزار و 500 روزنامه، نشریه، فصل نامه و.... در کشور منتشر می شوند.

معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به تعداد نشریات غیرفعال در کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر تعداد 500 نشریه غیر فعال در کشور وجود دارند که این تعداد باید شروع به فعالیت کنند در غیر این صورت طبق ماده 16قانون مطبوعات مجوز آنها لغو خواهد شد.

محمد زاده با بیان اینکه یکی از برنامه های جامع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارتقا کیفی مطبوعات در کشور است، عنوان کرد: بر اساس این برنامه ریزی مطبوعات به صورت مستمر مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت و در پایان هر فصل مطبوعات برگزیده را معرفی خواهیم کرد.

وی همچنین در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در مورد روند پرداخت هدایای ریاست جمهوری نیز خاطرنشان کرد: پرداخت هدایای ریاست جمهوری به خبرنگاران همزمان در سراسر کشور آغاز شده و به مرور در حال پرداخت به خبرنگاران است.