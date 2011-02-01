چهار نمایندگی اداره ارشاد در البرز راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهردر کرج، قادر آشنا ظهر سه شنبه در نشست خبری به مناسب آغاز دهه فجر اظهار داشت: تفاوت انقلاب اسلامی با سایر انقلابها در اندیشه و تفکری است که انقلاب اسلامی آن را مبتنی بر اندیشه سیاسی اسلام بنا کرد.

وی افزود: انقلاب اسلامی ایران ادامه غدیر و عاشورا و انتظار ظهور است و امروز ثمره این انقلاب در سراسر جهان در جریان است.

این مسئول خاطرنشان کرد: صدور تفکر امام حرکت جالبی بود که صورت گرفت و این اتفاق در حالی رخ داده است که روزگاری در گذشته در تمام دنیا کسی جرات نداشت به قلندران زمان جسارت کند.

آشنا بیان کرد: امروز در جای جای جهان در حوزه های مختلف تفکر، رفتار و کردار تاثیرات انقلاب قابل مشاهده است.

وی ادامه داد: امروز به واسطه بیداری که در جهان به وجود آمده است، کسی نمی تواند تفکر امام را کمرنگ جلوه بدهد.

این مسئول یادآور شد: امام خمینی احیاگر تفکر ناب اسلام بود که توانست این اندیشه را نیز به کل جامعه تسری بخشد.

مدیرکل ارشاد البرز گفت: همزمان با دهه فجر این اداره کل نیز ویژه برنامه هایی را اجرا خواهد کرد و با توجه به اینکه معاون سینمایی این اداره کل دبیر کمیته فرهنگی هنری ستاد دهه فجر است عمده برنامه های فرهنگی را در دهه فجر بر عهده داریم.

مدیرکل ارشاد البرز گفت: در حوزه ارشاد از جمله کارهای مهمی که براساس شعار دولت مبنی بر توزیع عادلانه امکانات انجام شده است، راه اندازی اداره ارشاد در شهرهایی که امکان راه اندازی وجود داشت، است.

وی ادامه داد: در شهرهایی که امکان راه اندازی اداره باشد، ادارات ارشاد را افتتاح خواهیم کرد و در این ایام چهار اداره در شهرهای البرز راه اندازی می شود.

آشنا ادامه داد: اگرچه ادارات فوق به صورت نمایندگی هستند اما اختیاراتی در سطح اداره شهرستان به این ادارات داده شده، تا شهروندان برای انجام امور ناچار به مراجعه به کرج نباشند.

وی شهرستان طالقان، شهرهایی اشتهارد، ماهدشت و محمدشهر را از جمله شهرهاییی که برشمرد که در ایام دهه فجر نمایندگی ادارات ارشاد در این شهرها راه اندازی می شود.

آشنا در بخش دیگری از این جلسه گفت: با توجه به پتانسیل فرهنگی این منطقه تفاهمنامه ای امضا شده است تا بخشی از جشنواره های بین المللی فجر را در کرج داشته باشیم، جشنواره تئاتر فجر یکی از معتبرترین جشنواره هاست که تلاش شد بخشی از آن در کرج اجرایی شود.

وی ادامه داد: جشنواره شعر فجر از دیگر برنامه هایی است که به میزبانی کرج اجرایی می شود، که این برنامه ها تلاش می شود در سال آینده افزایش یابد.

وی بیان کرد: دولت سالهاست بحث برون سپاری فعالیتهای فرهنگی هنری را دنبال می کند، ما انجمنهای فرهنگی هنری را بازوان اجرایی می دانیم که هنر مردمی شود و نخبگان استان مشارکت جدی داشته باشند، در بازه زمانی بهمن ماه تمامی انجمنهای ادبی را راه اندازی خواهیم کرد.

آشنا بیان کرد: انتظار می رود خبرنگاران در پوشش اخبار تحلیلی، تحقیقی و توصیفی این ایام و نیز رویدادهای ملی و محلی بیش از پیش تلاش کنند.