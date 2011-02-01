نارضایتی مجلسی ها از غیبت دولتی ها / موافقت اصولگرایان شاخص با استیضاح

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه بررسی طرح استیضاح وزیر راه و ترابری را در دستور کار داشتند بررسی این طرح با حواشی جالبی همراه بود.

* جلسه علنی امروز مجلس با تاخیر یک ساعته آغاز شد. علت این تاخیر جلسه غیر علنی مجلس و بررسی ابهامات ایجاد شده برای نمایندگان در بررسی طرح استیضاح وزیر راه بود. درنهایت هیئت رئیسه مجلس بعد از شنیدن انتقادات مخالفان با اسیتضاح وزیر در جلسه غیر علنی بررسی این طرح را در دستور کار قرار داد.

* بنا بر اخبار منتشر شده قرار بود رئیس جمهور هم در جلسه استیضاح وزیر راه حضور داشته باشد تصویربردار نهاد ریاست جمهوری نیز در بین دیگر تصویربرداران و خبرنگاران دیده شد. اما در ناباوری نمایندگان و خبرنگاران نه تنها رئیس جمهور به مجلس نیامد که از وزیر خود دفاع کند بلکه بهبهانی نیز از مجلسی ها روی گرداند و در این جلسه حاضر نشد.

* با نیامدن وزیر راه به مجلس که حداقل انتظار نمایندگان پاسخگویی وی به محورهای مطرح شده در طرح استیضاح بود فضای مجلس تا حد زیادی علیه وی شد و این موضوع از تب و تاب و تلاش های چهره های شاخص اصولگرا در صحن مجلس مشخص بود.

* در حین بررسی این طرح که با اظهارات موافقان با استیضاح آغاز شد تذکرات پی در پی مبنی بر قانونی نبودن طرح استیضاح و انجام آن داده شد که البته لاریجانی این تذکرات را وارد ندانست. لاریجانی حتی با بیان این تذکرات مخالف بود و معتقد بود در جلسه غیر علنی این موارد مطرح شده و دیگر نیازی به تکرار آنها نیست اما از آنجا که تذکر دهندگان اصرار بر بیان تذکر داشتند نهایتا لاریجانی از موضع خود کوتاه آمده و سراپا گوش شد و پس از شنیدن هر تذکر نیز وارد نبودن آن را اعلام می کرد.

* قاضی پور نماینده ارومیه و از طراحان استیضاح وزیر راه پس از هر تذکری که نشان از مخالفت با انجام استیضاح داشت با صدای بلند فریاد مخالف (2-2) سر می داد و اعلام می کرد که با اظهارات نماینده تذکر دهنده مخالف است.

* مطهری ، کاتوزیان، سروری، زاکانی و نادران نمایندگان تهران چهره های اصولگرایی بودند که در لیست نهایی امضا کنندگان استیضاح وزیر راه قرار گرفتند. زاکانی نطق خود در موافقت با استیضاح بهبهانی را زمانی در صندلی خود مستقر بود و سخنرانان در حال بیان نقطه نظرات خود بودند تنظیم کرد البته علی مطهری نماینده شبستر نیز نقطه نظرات خود را برای گنجاندن در نطق زاکانی به وی بیان می کرد.

* محسن کوهکن عضو هیئت رئیسه مجلس نیز در راهروهای صحن مجلس در رفت و آمد بود و چند باری هم به زاکانی سر زد و گفتگوهایی با وی داشت که نشان از نظر مثبت وی به استیضاح وزیر راه داشت.

* حسینیان رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس و از حامیان دولت نیز از کسانی بود که به استیضاح وزیر راه رای مثبت داد این موضوع را یکی از نمایندگانی که پس از رای گیری با حسینیان گفتگو کرد به خبرنگار مهر گفت.

* حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس و رئیس مجلس در دوره هفتم نیز به طور مستمر در حال رایزنی با نمایندگان و از جمله استیضاح کنندگان بود. وی تلاش زیادی کرد تا نظر نمایندگان را از رای عدم اعتماد به بهبهانی برگرداند اما پیش از رای گیری گویا متوجه شد پس از نیامدن وزیر راه به مجلس، چه جوی علیه وی شکل گرفته است بنابراین در صندلی خود قرار گرفت و تا زمان اعلام نتایج که تقریبا مشخص شده بود، با آرامش به مطالعه یک روزنامه پرداخت .

* محمدرضا میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور و مسعود پور دیگر معاون نهاد ریاست جمهوری از آغاز جلسه امروز مجلس در بین صندلی نمایندگان در تردد بودند و به طور مستمر با نمایندگان گفتگو می کردند موضع دولت غیر قانونی بودن انجام طرح استیضاح بود. دولت معتقد بود این طرح با 22 امضا اعلام وصول شده و انصراف 13 نماینده این طرح را از نصاب لازم می اندازد بنابراین اضافه شدن تعداد امضا کنندگان بعد از اعلام وصول این طرح قانونی نیست. نمایندگان دولتی حاضر در صحن مجلس در دقایق پایانی کار بررسی این طرح وقتی نتیجه کار قابل پیش بینی شد، صحن مجلس را ترک کردند و در زمان اعلام نتیجه در مجلس حضور نداشتند.

* فضای مجلس آنقدر شلوغ و بهم ریخته بود که لاریجانی مجبور شد چندین بار به نمایندگان که در صندلی خود مستقر نبودند تذکر دهد. تذکر دهقان یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس به سعدون زاده معاون پارلمانی وزارت علوم جالب بود دهقان در نقش مبصر با صدای بلند از پشت تریبون خطاب به سعدون زاده گفت "آقای سعدون زاده سرجای خود بنشینید، من 50 بار به شما تذکر دادم".

* موسوی نماینده اردبیل در تذکری به نطق نمایندگان ارومیه در موافقت با استیضاح و نطق دستغیب نماینده شیراز اشاره کرد و آنها را شیرازنامه و ارومیه نامه خواند و این باعث شد همزمان دستغیب نماینده شیراز و قاضی پور و جهانگیرزاده نمایندگان ارومیه خواهان واکنش به اظهارات وی شوند که لاریجانی مانع آن شد از نمایندگان خواست از این سنخ تذکرات خودداری کنند.

*نماینده مردم شیراز در پاسخ به تذکر موسوی، گفت ‌برادر عزیز، اگر نگاه من در بررسی طرح استیضاح وزیر راه منطقه ای بود، همشهری خود را استیضاح نمی کردم. قطع و یقین بدانید نگاه من در استیضاح وزیر راه وترابری ملی بود.

* دو نماینده نسبت به عدم حضور وزیر راه در روز بررسی طرح استیضاح در مجلس تذکر دادند و لاریجانی در پاسخ به این دو تذکر تاکید کرد که عدم حضور وزیر تخلف است زیرا طبق آئین نامه داخلی مجلس وزیر ملزم به حضور در مجلس است.

* احمد توکلی در اظهارات خود در موافقت با استیضاح بهبهانی از دستور رئیس جمهور به وزیر راه مبنی بر عدم حضور در مجلس خبر داد و گفت که شنیده است رئیس جمهور از بهبهانی خواسته تا در مجلس حاضر نشود . توکلی این اقدام را یک بی حرمتی به مجلس خواند.

* بررسی طرح استیضاح بهبهانی تا ساعت 11.30 وقت مجلس را گرفت و در نهایت نمایندگان با 147 رای موافق بهبهانی را از وزارت راه عزل کردند. این درحالی است که نمایندگان در این هفته با 146 رای موافق علی اکبر صالحی را بر مسند وزارت خارجه نشانده بودند.

* پیش از اعلام نتیجه آرا نمایندگان هم چون خبرنگاران رسانه های خبری هیجان خاصی داشتند و منتظر اعلام نتیجه بودند . جهانگیرزاده از طراحان اصلی این طرح قبل از اعلام نتیجه از سوی لاریجانی با حضور در جایگاه هیئت رئیسه در کنار رئیس مجلس حضور داشت و لبخند حاکی از رضایت وی به خبرنگاران این پیام را داد که عزل وزیر راه نتیجه این شمارش آرا بوده است.

* پس از قرائت نتایج آرای کسب شده نمایندگان یک صدا صلوات فرستادند. در واقع مجلسی ها امروز از کار خود راضی به نظر می رسیدند.