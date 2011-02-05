هنر موسیقی در دوران انقلاب تقویت شد

احمد علی راغب آهنگساز سرودهای انقلابی ضمن بیان این مطلب با اشاره به جایگاه این سرودها در شکل گیری انقلاب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : مقوله هنر به واسطه ظرافت ها و زیبایی های خاص خود ابزاری برای ارائه پیام و تفکرات خاصی است که جامعه به آن نیازدارد و آن را طلب می کند، در این زمینه هنر موسیقی که به تجربه ثابت شده ارتباط با آن آسان تر است در شکل گیری انقلاب ها نقش اساسی دارد و طبعا این هنر در انقلاب اسلامی ایران هم نقش بارزی داشته است با این تفاوت که این انقلاب هدف خاصی را در راستای همه خواسته های مردم دنبال می کرد و آن هدف اسلام گرایی بود در نتیجه ساختار موسیقی در سرودهای انقلابی آن دوران نیز متفاوت تر بود.

وی در ادامه افزود : ساختاری که برای ساخت یک قطعه در نظر گرفته می شد برگرفته از شعارهایی بود که مردم سر می دادند و در لابلای این شعارها پیام هایی چون همزبانی و همدلی مطرح بود که این پیام ها به زبان موسیقی مطرح می شد در واقع هنر موسیقی به شکل ملودیک این شعارها را در مسیر خاص خود هدایت می کرد .

این آهنگساز در ادامه صحبت های به نقش ادبیات در ساختار موسیقایی سرودها اشاره کرد و گفت : همانگونه که اشاره کردم انقلاب اسلامی ایران به دلیل خاصیت اسلام خواهی که داشت با تمام انقلاب های بزرگ دنیا متفاوت بود از این جهت واژه و ادبیات خاصی در بیان خواست و شعارهای مردم می طلبید؛ که این ادبیات از طریق سرودهای انقلابی در دوران خود بسیار مطرح و در دراز مدت ماندگار شد و رمز این ماندگاری هم تاثیرگذار بودن سرودهای انقلابی بود که با همه سلایق در اقشار مختلف مردمی همخوانی داشت.

راغب در پایان صحبت های خود در پاسخ به این سئوال که جایگاه سرود به عنوان هنری قابل عرضه در دوره های مختلف تاریخی کجا است گفت : مقوله سرود در هنر موسیقی بیش از تاثیر گذاری به نوعی الگوسازی فرهنگی محسوب می شود که به نوعی بیانگر دگرگونی نظام های سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی است و سرود وظیفه دارد این تغییرات را به درستی به گوش مردم برساند ولی متاسفانه جایگاه سرود در شرایط فعلی درهنر موسیقی متزلزل شده است و دیگر اثری از سرود به معنای آنچه در گذشته وجود داشت شنیده نمی شود.