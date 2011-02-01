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۱۲ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۰۹

امام جمعه تبریز:

انقلاب اسلامی ایران الهام بخش قیام مردم مصر است

انقلاب اسلامی ایران الهام بخش قیام مردم مصر است

تبریز - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز با اشاره به تحولات اخیر در منطقه گفت: انقلاب اسلامی ایران الهام بخش قیام مردم مصر علیه رژیم حاکم این کشور بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، آیت الله محسن مجتهد شبستری پیش از ظهر سه شنبه در آیین نواختن زنگ انقلاب در یکی از مدارس تبریز، اظهار داشت: مردم مصر از اسلام ستیزی دولت خود به ستوه آمده اند و می خواهند فرعون زمان را سرنگون کنند.

امام جمعه تبریز افزود: اگر چه ملت ایران به خاطر نارضایتی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی نیز ناراضی بودند ولی اسلام خواهی مردم اصلی ترین خواسته مردم بود.

آیت الله مجتهد شبستری خاطرنشان کرد: رژیم طاغوت با ارزش های دینی مخالفت صریحی می کرد و دین ستیزی در برنامه های آن به وضوح دیده می شد.

وی افزود:مردم از فساد خاندان سلطنتی و وابستگی های رژیم شاهنشاهی به آمریکا خسته شده بودند و به همین دلیل با سر دادن شعار استقلال ، آزادی، جمهوری اسلامی تحت رهبری امام راحل بر علیه شاه قیام کردند.

وی عنوان کرد: خوشبختانه پس از وقوع انقلاب اسلامی ، تمام خواسته های مردم برآورده شد و در حال حاضر کشوری مستقل تر از ایران اسلامی بر روی کره خاکی وجود ندارد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی همچنین اظهار داشت: دانش آموزان در طول تاریخ انقلاب نقش مهمی داشتند و باید پس از این نیز با حضور در صحنه های مختلف در تداوم انقلاب تلاش کنند.

آیت الله مجتهد شبستری از دانش آموزان خواست با جدیت در تعلیم و تعلم، مراعات احکام الهی و حضور پرشور در عرصه های انقلاب راه امام راحل را ادامه دهند. 

کد مطلب 1244259

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