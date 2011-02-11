هنرمندسرای جزیره هرمز توسط هنرمندان ایرانی و خارجی رنگ شد

احمد نادعیان، هنرمند محیطی و بانی برگزاری جشنواره‌های هنرهای محیطی در مورد سی و یکمین دوره این جشنواره به خبرنگار مهر گفت: جشنواره سال جاری آغاز شده است و به صورت غیر متمرکز در دی، بهمن و اسفند برگزار می‌شود. هنرمندسرای خلیج فارس وابسته به مرکز بین‌المللی هنرهای محیطی پردیس در جزیره هرمز میزبان هنرمندان محیطی خواهد بود.

وی در مورد اقداماتی که تاکنون انجام شده است، افزود: تا به حال چند مهمان بین‌المللی به جزیره هرمز آمدند. آندریا براردی، همسرش به نام جی لاکشمی و دو فرزندشان مان و آنجو پنج روز مهمان هنرمندسرا بودند. جی استاد دانشگاه رویال هالوی لندن و آندریا استاد دانشگاه اوپن یونیورسیتی است که در زمنیه تخصصی محیط زیست در دانشگاه فعالیت می‌کنند.

نادعلیان افزود: کوچه و بافت محلی که هنرمندسرا در آن قرار دارد، توسط هنرمندان خارجی نقاشی شد و الان گروه دیگری از هنرمندان ایرانی به جزیره هرمز آمده‌اند تا ادامه نقاشی‌ها را انجام دهند. تاکنون گروههایی از ایتالیا، برزیل و انگلستان آمده‌اند و رفت و آمد گروههای مختلف تا پایان زمان جشنواره به صورت متناوب انجام می‌شود.

وی سپس در مورد هنر محیطی عنوان کرد: یک تعریف کهن از هنر محیطی وجود دارد مبنی بر قراردادن انسان در یک محیط سه بعدی. نقاشی‌هایی که در کوچه‌ها و بافت محله هنرمندسرا انجام دادیم، مبتنی برچنین تعریفی هستند.