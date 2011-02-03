دستگیری اعضای جعل مدرک تحصیلی/ زنگ انقلاب با چاشنی تعطیلی

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت آموزش و پرورش در هفته ای که گذشت اخبار مختلف و گوناگونی را در حوزه های مختلف ستادی و استانی خود داشت که در ادامه می خوانید:

* اواسط شب جمعه هشتم بهمن ماه، مرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش پیامکی با مضمون برگزاری مراسم معارفه معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش در روز شنبه ساعت 11 صبح برای خبرنگاران ارسال کرد ولی نامی از معاون جدید نیاورده بود.

صبح روز شنبه در پی پیگیری خبرنگار مهر مشخص شد زکریا یازرلو مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران به عنوان معاون معاون پرورشی منصوب شده است. یازرلو پیش از این در دوران وزارت علی احمدی، معاون امور مجلس و حقوقی وزارت آموزش و پرورش بود.

برگزاری مراسم نامتعارف تودیع و معارفه در نمازخانه

مراسم معارفه دکتر یازرلو در نمازخانه ساختمان شماره دو وزارت آموزش و پرورش معروف به ساختمان مرحوم علاقمندان با تاخیر 30 دقیقه ای وزیر آموزش و پرورش برگزار شد.

برگزاری مراسم معارفه در نمازخانه در حالی که همه روی زمین نشسته بودند برای برخی از خبرنگاران جالب بود چرا که معمولا چنین مراسمهایی در سالنهای همایش وزارتخانه ها و سازمانها برگزار می شود. البته مراسم معاونان پرورشی وزارت آموزش و پرورش همواره در محل نمازخانه برگزار می شود و قطعا یک دلیل مذهبی پشت آن نهان است.

اما در آغاز مراسم دکتر یازرلو پشت تریبون رفت و همچون گذشته با سخنان سنگین و ثقیل خود این بار کارکنان ساختمان مرحوم علاقمندان و همکاران جدید خود در معاونت پرورشی را غافلگیر کرد.

به طور مثال دکتر یازرلو گفت: در بصیرت محوری دانش آموزان باید اقداماتی سترگ و مدبرانه انجام دهیم و با برنامه ریزی جامع، عمیق و فراگیر شاهد احیای معاونت پرورشی و تربیت بدنی باشیم.

معاون وزیر آموزش و پرورش افزود: همه به عنوان سربازان معمار تمدن نوین اسلامی در دهه چهارم انقلاب اسلامی باید همگام با نگرش متفاوت وزیر آموز ش و پرورش به حیطه معاونت پرورشی بتوانیم با بازشناسی ظرفیتهای تعلیم و تربیت در راستای احیای این معاونت تلاش کنیم.

یازرلو در پایان نیز از حسن اعتماد وزیر آموزش و پرورش تشکر کرد و خود را دانشجوی وزیر آموزش و پرورش خواند.

دلیل دیر آمدن آقای وزیر

حمید رضا حاجی بابایی هم پس یازرلو پشت تریبون رفت و ضمن عذرخواهی از 30 دقیقه تاخیر گفت: باید برای شرکت در مراسم رای گیری در مجمع تشخیص مصلحت نظام حاضر می شدم.

وزیر آموزش و پرورش همچون روال سخنرانی های همیشگی خود، به راه اندازی 10 هزار مدرسه قرآنی، اجرای طرح آموزش شنا به دانش آموزان پایه سوم ابتدایی، استخدام مربیان ورزش اشاره کرد که خبرنگاران همه را از حفظ می نوشتند.

وی در ادامه با بیان اینکه هر مدرسه باید یک مشاوره داشته باشد، گفت: اصلا به اعتقاد من باید به ازای یک مدرسه 500 نفره، پنج مشاوره به کار گرفته شود و یا اصلا به ازای هر 10 دانش آموز یک مشاوره داشته باشیم.

حاجی بابایی که مشخص نبود دلش از کجا پر است و چرا در مراسم معارفه معاونت پرورشی، از استخدام نیروی انسانی صحبت می کند، گفت: برخی ها فکر می کنند بکارگیری نیرو در آموزش و پرورش فله ای است در حالی که اصلا این طور نیست و همه چیز در آموزش و پرورش براساس اصول است.

ارزشیابی ترکیبی به جای نمره

پس از اجرای سه سال از اجرای طرح ارزشیابی توصیفی در مدارس ابتدایی، حالا این بار نوبت دانش آموزان راهنمایی است که با نمره خداحافظی کنند و براساس شیوه های جدید ارزشیابی نمره بگیرند.

مدیرکل آموزش و پرورش راهنمایی با اعلام این خبر به مهر افزود: البته ارزشیابی دانش آموزان راهنمایی ترکیبی از نمره عددی و توصیفی است و این اقدام برای این است که دانش آموزان ابتدایی که به شیوه ارزشیابی توصیفی نمره می گرفتند، در دوران راهنمایی دچار مشکل نشوند.

البته هنوز مشخص نیست که آیا قرار است این طرح در دوره متوسطه هم اجرا شود یا نه؟

زنگ انقلاب با چاشنی تعطیلی پنجشنبه

زنگ گلبانگ انقلاب اسلامی روز سه شنبه دوازدهم بهمن ماه در دبستان فجر واقع در میدان بهمن تهران توسط آقای وزیر نواخته شد آن هم دو بار. مرتبه اول چون دانش آموزان به پیشنهاد مجری برنامه در حال شعار" اماما اماما قلب ما باند فرودگاه توست" بودند، صدای نواختن زنگ آقای وزیر نیامد و مجبور شد به درخواست مجری برنامه بار دیگر چکش را بر صفحه آهنی بکوبد تا این بار واقعا زنگ انقلاب نواخته شود.

مجری برنامه در ابتدا از بچه ها خواست که اگر می خواهند آقای وزیر پنجشنبه را تعطیل اعلام کند یک صلوات بلند بفرستند و بعد چون صدای بچه ها کم بود گفت: با این صدا جمعه را هم تعطیل نمی کنند.

حاجی بابایی هم وقتی پشت تریبون رفت با لبخند و مزاح از دانش آموزان پرسید که " آیا دوست دارید پنجشنبه تعطیل باشد"

و در پاسخ به بله بلند آنها گفت که پنجشنبه را به خاطر شما تعطیل کرده ایم که با هورای دانش آموزان مواجه شد.

خوشحالیم که نور قدسی به فرهنگیان شهر تهران می تابد

بلافاصله پس از نواخته شدن زنک گلبانگ انقلاب ، مراسم معارفه و تودیع مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای تهران در سالن آمفی تئاتر فرهنگسرای بهمن برگزار شد.

در ابتدای این مراسم یکی از مدیران منطقه ای پس از تعریف و تمجیدهای متعدد از سید علی یزدیخواه مدیرکل پیشین آموزش و پرورش شهرستانهای تهران و حسن انتخاب آقای وزیر بدلیل انتصاب ایشان به عنوان مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران، حمد و سپاس های متعدد خود را از دکتر حاجی بابایی آغاز کرد و او را وزیری مردمی، کارآمد، مهرورز، لایق، مدیر، مدبر و...خواند.

این حمد و سپاسها تا پایان برنامه توسط مجری برنامه، یزدی خواه و زمانی مدیرکل جدید آموزش و پرورش شهرستانهای تهران به طور مداوم ادامه داشت به طوری که مجری در قسمتی از برنامه گفت: "ناراحتیم از اینکه جناب آقای سید علی یزدی خواه پس از 5 سال و و ....و هشت روز این اداره کل را ترک می کنند اما از سویی خوشحالیم که نور قدسی خود را بر سر فرهنگیان شهر تهران می تابانند."

یزدی خواه نیز پس از قرار گرفتن پشت تریبون، گزارش مبسوطی از فعالیتهای پنج سال و ...و چهار روز مدیریت خود را که چهار روز با تاریخ مجری فاصله داشت، ارائه کرد و گفت: بنده طی این مدت تنها 20 روز مرخصی رفته ام و آن هم به دلیل سفر زیارتی بوده است.

مدیرکل جدید آموزش و پرورش شهر تهران که به گفته خود فرصتی برای تهیه گزارش عملکرد خود در این مدت را نداشته، افزود: در توانایی مدیریت همکاران ما در این مدت همین بس که توانستیم علی رغم اینکه شهر تهران نیاز زیادی به کمک خیرین برای بازسازی مدارس دارد ما توانسته ایم دو سوم این کمکها را در شهرستانهای تهران جذب کنیم که این نشان از قدرت مدیریت دارد!

وی همچنین یکی از افتخارات عملکرد مدیریتی خود را انتقال یک هزار معلم از شهرستانهای تهران به تهران در ابتدای سال تحصیلی جاری عنوان کرد و نکته این خبر این است که انتقال نیروهای دولتی از شهرهای دیگر به تهران ممنوع است.

دستگیری یک باند جعل مدرک تحصیلی

روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش روز دوشنبه در اطلاعیه ای از دستگیری باندی که مدارک تحصیلی را جعل می کردند، خبر داد.

این باند با همکاری وزارت اطلاعات شناسایی و دستگیر شده اند. اما روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در خبر خود عنوان نکرده بود که این باند در چه مقاطع تحصیلی و با چه روشی و برای چه تعدادی از افراد مدرک تحصیلی جعل می کردند.