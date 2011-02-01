لزوم تدوین قانون اساسی جدید/مبارک چاره ای جز کناره گیری ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، 50 سازمان حقوق بشر مصر از جمله مرکز حقوق بشر قاهره و انجمن حقوق اقتصادی و اجتماعی مصر امروز از حسنی مبارک رئیس جمهور این کشور خواستند که از قدرت کناره گیری کند و به خواسته و اراده شهروندان مصری احترام بگذارد.

این سازمانها اعلام کردند: باید از طریق انجمن ملی متشکل از نمایندگان احزاب و گروه های سیاسی و نهادهای مدنی قانون اساسی جدید تدوین شود.

سازمانهای حقوق بشر مصر برگزاری انتخابات سالم و آزاد پارلمانی و ریاست جمهوری طی 6 ماه آتی و تحت نظارت کامل دستگاه های قضایی را خواستار شدند.

این سازمانها تظاهرات امروز مردم مصر را که قرار است به یک تظاهرات میلیونی تبدیل شود، سرنوشت ساز توصیف کردند.