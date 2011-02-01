مردم افرادی که مقابل انقلاب بایستند را کنار خواهند گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، علی علامه زاده پیش از ظهر سه شنبه در مراسم نواختن زنگ انقلاب در دبیرستان پسرانه شاهد بندرعباس، عنوان کرد: افراد زیادی پیش از انقلاب تلاش کردند تا ما در حال حاضر به راحتی و با استقلال در کشور خود زندگی کنیم.

وی با اشاره به ایجاد رعب و وحشت در میان مردم توسط حکومت شاه، اظهار داشت: رژیم شاه فکر می کرد با رعب و وحشت می تواند جلوی حرکت مردم را بگیرد اما حرکت مردم روز به روز بیشتر می شد.

جانشین استاندار هرمزگان افزود: در حال حاضر حکومت حسنی مبارک در مصر هم می خواهد با ایجاد رعب و وحشت جلوی حرکت مردم را بگیرد اما این رژیم ستمکار هم نمی تواند جلوی حرکت مردم مصر بایستد.

علامه زاده با اشاره به شجاعت حضرت امام خمینی (ره)، بیان داشت: در روزهایی که خیلی از بزرگان از حکومت نظامی ترس داشتند اما امام خمینی(ره) با قدرت دستور شکستن حکومت نظامی را دادند و همین امر موجب پیروزی انقلاب اسلامی شد.

وی ادامه داد: امام خمینی(ره) همواره در مقابل باطل می ایستاد و با تکیه بر خدا به راه خود ادامه می داد و همین امر موجب شد که مردم هم پشت سر امام خمینی(ره) قرار بگیرند.

مشاور عالی استاندار هرمزگان با اشاره به فداکاریهای افراد بسیاری در استان هرمزگان برای پیروزی انقلاب، خاطرنشان کرد: افراد بزرگی همچون مرحوم حجت الاسلام عباسی، مرحوم آیت الله انواری، مرحوم مظفری و حجت الاسلام متین در زمان طاغوت در استان هرمزگان با رژیم ستمگر شاه مبارزه کردند و زندگی خود را وقف انقلاب کردند.

علامه زاده تاکید کرد: اگر افرادی بخواهند در مقابل انقلاب اسلامی مردم ایران بایستند به طور قطع خود مردم آنها را کنار خواهند گذاشت چون انقلاب اسلامی ایران به علت شجاعت و از خود گذشتگی مردم به پیروزی رسید و همچنان با قدرت به راه خود ادامه می دهد.