فراخوان حضور امت حزب الله در مراسم عزاداری 28 صفر در دانشگاه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم عزاداری 28 صفر، از سوی ستاد کل نیروهای مسلح همه ساله در این ایام در دانشگاه تهران برگزار می شود.

بر اساس این گزارش مراسم امسال به میزبانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حضور امت حزب الله، اقشار مختلف مردمی، هیئت های مذهبی و دسته های عزاداری همچنین بخش های مختلف نیروهای مسلح از جمله ارتش، سپاه، بسیج، ناجا و وزارت دفاع برگزار می شود.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از عموم مردم عاشورایی و انقلابی ایران اسلامی خواست تا با حضور چشمگیر و گسترده خود در این مراسم را که از ساعت 10 صبح روز چهارشنبه سیزدهم بهمن ماه مصادف با سالروز رحلت حضرت رسول (ص) و امام حسن مجتبی (ع) در دانشگاه تهران آغاز می شود با شکوه هر چه بیشتر وحدت و شور انقلابی و عاشورایی خود را به عرصه ظهور رسانده و پیام زنده کربلای اباعبدالله الحسین را در گوش تاریخ فریاد زنند.