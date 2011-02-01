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۱۲ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۴۴

طی 10ماه گذشته؛

32 تن انواع موادمخدر در فارس کشف شد

32 تن انواع موادمخدر در فارس کشف شد

شیراز - خبرگزاری مهر: جانشین فرمانده انتظامی استان فارس از کشف بیش از 32 تن موادمخدر طی 10.5 ماه گذشته در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سردار سیروس سجادیان ظهر سه شنبه در نشست خبری در خصوص کشفیات پلیس مبارزه با موادمخدر استان فارس از ابتدای سال جاری تاکنون گفت: در این مدت 76 باند موادمخدر در این استان منهدم شده و هفت نفر از قاچاقچیان به هلاکت رسیده اند.

وی ادامه داد: طی 10.5 ماه گذشته با انهدام این باندها 101 هزار و 416 آمپول روانگردان، 12 هزار و 416 قرص موادمخدر کشف شده و در این خصوص 370 خودرو توقیف شده است.

جانشین فرماند انتظامی استان فارس تصریح کرد: همچنین با انهدام این باندها در استان فارس 17 هزار نفر از قاچاقچیان، رابطین و خرده فروشان موادمخدر دستگیر شده اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از انهدام سه باند موادمخدر طی سه روز گذشته در این استان خبر داد و اظهار داشت: با انهدام این باندها نزدیک به 1.5 تن مواد مخدر از نوع تریاک کشف و تعدادی از اعضای باند دستگیر و مابقی تحت تعقیب هستند.

سردار سجادیان افزود: سه باند موادمخدر در شهرستانهای داراب، آباده، جهرم و فسا شناسایی و متلاشی شده است.

وی در ادامه از اجرای طرح امنیت اجتماعی در استان فارس و شهر شیراز خبر داد و اضافه کرد: این طرح که به منظور برخورد با حمل کنندگان سلاح سرد و گرم و همچنین اراذل و اوباش و توزیع کنندگان سی دیهای مستهجن و غیرمجاز اجرا می شود به صورت مستمر در استان به ویژه شهر شیراز ادامه دارد.

جانشین فرمانده انتظامی استان فارس بیان کرد: طی چند روز اخیر با اجرای این طرح در دو نقطه شیراز 36 نفر از افرادی که برای مردم مزاحت ایجاد می کردند، دستگیر شدند.

کد مطلب 1244287

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