به گزارش خبرنگار مهر، کنسرت گروه موسیقی "آوای مهربانی" نخستین اجرای ویژه بانوان است که در روز اول جشنواره بیست و ششم موسیقی فجر برگزار می شود، این کنسرت در دو بخش برگزار می شود بخش نخست به اجرای دف نوازی چهل دف نواز با عنوان "یار علی مولا" براشعاری از حافظ اختصاص دارد و در بخش دوم هم قطعات "ثمرگل" ، "بهلولی یوم" از قطعات موسیقی خراسان نیز اجرا می شود.

لازم به ذکر است شاهین شهبازی آهنگساز، مینو قاسم پور نوازنده " قانون" ، نیوشا غریبانی"کمانچه" ، سوگل ضامنی" تار"، عسل ملک زاده " دف" ، نازنین پدرثانی" تنبک" وغزل مهدوی"پیانو" از جمله نوازندگان این گروه موسیقی هستند.