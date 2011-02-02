دستمزد 800 هزار تومانی در کارخانجات/ نحوه بررسی سبد خانوار کارگری

ولی الله صالحی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه برای بررسی و جمع بندی نظرات گروه کارگری در زمینه پیشنهاد حداقل دستمزد سال آینده کارگران قرار شده است تا کارگروه هایی در استانها در این زمینه فعالیت داشته باشند، گفت: با توجه به این، برخی کارگروه ها نظرات جمع بندی شده خود را جداگانه اعلام می کنند که بهتر است این اظهار نظرها از طریق کانون عالی و تجمیع نظرات همه استانها باشد.

عضو شورای عالی کار و نماینده کارگران کشور اظهار داشت: در هر حال بهتر است کمیته ها در این زمینه قانون را مدنظر داشته باشند چون غیر از رعایت ماده 41، نمی توان موضوعات دیگری را در مسئله دستمزد وارد کرد.

صالحی ادامه داد: یک نکته ای که در مورد نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در مسئله دستمزد وجود دارد این است که در قانون ذکر نشد که کدام یک از شرکای اجتماعی اعم از دولت، کارگر و یا کارفرما این نرخ را اعلام کنند ولی اصل بودن آن در بررسی دستمزد مشخص است.

وی خاطر نشان کرد: در سبد اصلی کالای خانوار کارگری 31 قلم اصلی قرار دارد که مبنای بررسی ها و ارزیابی های دستمزدی شورای عالی کار قرار می گیرد. حال ممکن است اقلامی در بازار در یک سال نسبت به سال گذشته تا 50 درصد نیز افزایش یافته باشد ولی اگر در سبد کالایی خانوار کارگری نباشد، تاثیر آن بر دستمزد محاسبه نمی شود.

نماینده کارگران کشور در شورای عالی کار گفت: بنابراین هر کالایی که در سبد مصرفی خانوار کارگری نباشد و یا اصل قرار نگیرد قابل بررسی نیست. به گفته صالحی، بررسی 31 قلم کالا باید به نحوی باشد که میزان رشد آن و افزایش هزینه های خانوار با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی همخوانی و یا انحراف مساعدی داشته باشد چون در غیر اینصورت یک بخش کار درست انجام نشده است.

این مقام مسئول در حوزه کار و اشتغال تصریح کرد: اینکه ارقام مختلف و متفاوتی از حداقل دستمزدهای واقعی که هم اکنون اجرا می شود اعلام می کنند نیاز به منابع دارد چون در کلانشهری مانند تهران هرچقدر هم خانوار کارگری درآمد داشته باشد، هزینه می شود.

عضو شورای عالی کار افزود: هم اکنون در برخی کارخانجات درآمد افراد 800 هزار تومان نیز است و این اتفاق دلیلی نمی تواند داشته باشد جز اینکه فضای کسب و کار آن بنگاه مساعد است. پ

وی بیان داشت: در مورد پیشنهاد برای دستمزد سال 90 کارگران کشور و همچنین بررسی ها و ارزیابی صورت گرفته در کمیته های مختلف استانی بهتر است از طریق یک نظر کلی و توسط کانون عالی تحت عنوان پیشنهاد و نظر گروه کارگری اعلام شود.