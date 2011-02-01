12 بهمن سالروز حماسه پیروزی اراده ملت بر طاغوت است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علی داننده ظهر سه شنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران با گرامیداشت سالروز ورود حضرت امام خمینی (ره) به میهن، اظهار داشت: آن چه نهال نو پای انقلاب اسلامی را در مقابل بیش از سه دهه تندباد حوادث، رخدادها و کینه توزی های دشمنان قسم خورده بیمه کرد علاوه بر اصل ولایت فقیه و رهبری داهیانه و هوشمندانه امام راحل و مقام معظم رهبری ، بینش دینی ، اعتقاد اسلامی و تربیت علوی و حسینی آحاد مردم بوده است .

وی بر لزوم برگزاری باشکوه آیین های دهه فجر و انتقال فرهنگ غنی اسلامی و انقلابی به نسل های آتی تاکید کرد و افزود: با توجه به صبغه فرهنگی این نظام ارزشمند بیش از 300 برنامه فرهنگی و هنری امسال در طول ایام دهه فجر در سطح استان برگزار می شود.

داننده گفت: برنامه های کمیته فرهنگی و هنری ستاد دهه فجر آذربایجان شرقی امسال نسبت به سالهای گذشته هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی حدود دو برابر افزایش یافته است.

داننده از برگزاری بیش از 30 نمایشگاه کتاب و بیش از 20 نمایشگاه عکس درخصوص انقلاب در استان خبر داد و گفت: برگزاری جشنواره استانی عکس و فیلم کوتاه "همراه انقلاب"، تجلیل از همایشگران و عاشوراپژوهان، همایش ادبی شعر فجر و نخستین جشنواره سراسری تیتر فجر را از اهم برنامه های این اداره کل در ایام دهه فجر است.

وی همچنین برگزاری آیین انتخاب رسانه برتر فرهنگ و هنر،‌مسابقه کاریکاتور با موضوع براندازی طاغوت و نمایشگاه پوستر انقلاب اسلامی توسط حوزه هنری استان، برگزاری همایش امام خمینی (ره) و ضرورت بصیرت در تداوم مبانی انقلاب اسلامی توسط جهاد دانشگاهی استان، برگزاری همایش خاطره انقلاب توسط سازمان تبلیغات اسلامی و نمایشگاه گزیده ای از اسناد و عکسهای انقلاب اسلامی در آذربایجان شرقی توسط سازمان اسناد ملی شمالغرب کشور را از دیگر برنامه های اجرایی این دهه برشمرد.