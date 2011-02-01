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۱۲ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۴۹

پنج هزار برنامه فرهنگی در کهگیلویه و بویراحمد اجرا می شود

پنج هزار برنامه فرهنگی در کهگیلویه و بویراحمد اجرا می شود

یاسوج - خبرگزاری مهر: رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد گفت: بیش از پنج هزار برنامه فرهنگی در ایام دهه مبارک فجر در همه نقاط استان اجرا می شود.

علی عالی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: برای هرچه بهتر برگزاری برنامه های سالگرد سی دومین دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی 33ستاد اصلی و فرعی با300 کمیته کاری در قالب این ستادها در مرکز شهرستانها و بخشهای استان تشکیل شده است.

وی بیان کرد: چاب و توزیع پوستری ویژه از نمادهای استان، برگزاری جشنواره عشایر در یکی از شهرستانهای استان و نمایشگاه دستاوردهای بانوان استان برخی از این برنامه ها می باشد.

عالی پور، عطر افشانی گلزار شهدا، تجلیل از ایثارگران و انقلابیون قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و افتتاح و کلنگ زنی پروژه های عمرانی را از دیگر برنامه ها دهه فجر در استان عنوان کرد.

کد مطلب 1244296

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