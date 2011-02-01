پروژه های مسکن مهر در فارس با جدیت پیگیری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، عبدالله حسینی پنجاه و نهمین جلسه شورای مسکن استان فارس با تاکید بر اجرای مصوبات شورای مسکن از تلاشها و پیگیریهای مدیران دستگاههای اجرایی استان برای رفع موانع مسکن مهر تشکر و اضافه کرد: با تمهیدات اندیشیده شده به زودی مرحله دیگری از ثبت نام متقاضیان مسکن مهر آغاز می شود و دستگاههای اجرایی استان باید با اطلاع رسانی به موقع و تسریع در امور پالایش متقاضیان، زمینه را برای برنامه ریزی در جهت خانه دار شدن مردم فراهم کنند.

وی تاکید کرد: در مرحله جدید ثبت نام از متقاضیان تدابیر لازم برای احداث مسکن مورد نیاز مردم اندیشیده شده است.

معاون امور عمرانی استاندار فارس همچنین در خصوص کیفیت ساخت مسکن مهر در اقصی نقاط استان نیز گفت: هرگونه کوتاهی در کیفیت ساخت مسکن مهر پذیرفتنی نیست و در شورای فنی استان با موارد تخلف احتمالی با جدیت برخورد می کنیم.

در این جلسه همچنین در خصوص رفع مشکلات بیمه تامین اجتماعی، آب و برق مسکن مهرصدرا، آب شرب شهرک مهر امام رضا(ع) لپویی، مالیات مسکن مهر، گازرسانی به پروژه ها، تسهیلات مسکن مهر نورآباد، مسائل مربوط به مسکن مهر شهرستانهای فسا، جهرم و سروستان بحث و تبادل نظر و تصمیمات لازم اتخاذ شد.