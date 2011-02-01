لایحه جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز تقدیم مجلس شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سعید مرتضوی صبح سه شنبه در جلسه مشترک کمیته های زیر مجموعه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا وارز خراسان رضوی در مشهد، افزود: امیدواریم با تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی شاهد یک قانون جامع و کامل در خصوص قاچاق کالا وارز باشیم.

مرتضوی گفت: توجه ویژه به مجرمین حرفه ای و جرایم سازمان یافته از جمله مواردی است که در این لایحه آمده است .

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: با اجرای این لایحه عملا ریسک قاچاق بسیار افزایش یافته و از فناوری های روز برای جلوگیری از ورود قاچاق و مبارزه با آن استفاده می شود .

وی اظهار داشت: بعد از فرمان رهبر معظم انقلاب مبنی بر مبارزه قاطع با قاچاق در سال 81 دولت وقت، لایحه ای برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز تدوین کرد و به مجلس فرستاد اما در مجلس بعد از تصویب نمایندگان دچار تشکیک شده اما رای نیاورد و بایگانی شد .

مرتضوی با بیان اینکه در قانون موجود جرائم سازمان یافته و مجرمین حرفه ای اصلا تعریف نشده است، افزود: بر این مبنا از ابتدای سال بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز آسیب شناسی شد و همه بر تغییر این قانون تاکید دارند زیرا تا قانونی شفاف و جامع در کشور نداشته باشیم بحث قاچاق و آثار مخرب آن مهار نمی شود .

وی با اشاره مضرات قاچاق گفت: این پدیده وقتی رواج پیدا کند بیکاری در بین مردم، تولید کنندگان و اصناف مختلف افزایش می یابد.

وی ادامه داد: طی آسیب شناسی که امسال بر روی موانع موجود بر سر راه مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت گرفت تلاش کردیم تا این موانع را احصا و برطرف کنیم .



رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: بررسیها نشان می دهد اکثر قریب به اتفاق پرونده ها به لحاظ ضعف قانون و نبود تعریف جامع از قاچاق به نتیجه مطلوب نرسیده است .

وی اضافه کرد زمانی که تولید کننده و سرمایه گذار در صورت ورود قاچاق کالا انگیزه کافی و لازم را نداشته باشد در نهایت حکومت نیز از حقوق و عوارض خود محروم شده و زیان می بیند.

وی در رابطه با پرونده های قاچاق تأکید کرد : اکثر پرونده های قاچاق به دلیل ضعف قانونی، نبودن تعریف کامل و جامع و با توجه به پیشرفت علم و فن آوری و گسترش پدیده قاچاق با مشکل مواجه می شود .