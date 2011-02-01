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۱۲ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۱۳

همزمان با دهه فجر/

یک سالن ورزشی در آمل افتتاح شد

یک سالن ورزشی در آمل افتتاح شد

ساری - خبرگزاری مهر: همزمان با نخستین روز از دهه مبارکه فجر، یک سالن ورزشی به نام پوریای ولی توسط ادراه تعاون روستایی در شهرستان آمل افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان آمل ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح این پروژه گفت: این سالن ورزشی پیش از این به عنوان یک انبارمحصولات اداره تعاون روستایی  مورد استفاده قرار می گرفت.

همت الله بابایی گفت: این سالن ورزشی به مساحت 756مترمربع با 350میلیون ریال بازسازی و افتتاح شد.

وی افزود: این سالن با بازسازی کامل به صورت استاندارد تجهیز و بازسازی شد.

رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان آمل تصریح کرد: این سالن ورزشی برای رشته های  هندبال، والیبال، بسکتبال و فوتسال مورد استفاده قرارخواهد گرفت.

بابایی یادآورشد: این سالن ورزشی برای استفاده تیم های ورزشی قرارخواهد گرفت.

کد مطلب 1244310

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