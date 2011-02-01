یک سالن ورزشی در آمل افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان آمل ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح این پروژه گفت: این سالن ورزشی پیش از این به عنوان یک انبارمحصولات اداره تعاون روستایی مورد استفاده قرار می گرفت.

همت الله بابایی گفت: این سالن ورزشی به مساحت 756مترمربع با 350میلیون ریال بازسازی و افتتاح شد.

وی افزود: این سالن با بازسازی کامل به صورت استاندارد تجهیز و بازسازی شد.

رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان آمل تصریح کرد: این سالن ورزشی برای رشته های هندبال، والیبال، بسکتبال و فوتسال مورد استفاده قرارخواهد گرفت.

بابایی یادآورشد: این سالن ورزشی برای استفاده تیم های ورزشی قرارخواهد گرفت.