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۱۲ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۳۹

در اولین روز دهه فجر؛

دفتر خبری صدا و سیمای شهرستان سمنان به بهره برداری رسید

سمنان - خبرگزاری مهر: دفتر خبری صدا و سیمای شهرستان سمنان به عنوان پنجمین دفتر خبری صدا و سیما مرکز سمنان در اولین روز از دهه مبارک فجر در سمنان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، این دفتر خبری بعد از ظهر سه شنبه با حضور معاون سیاسی و امنیتی استاندار سمنان، فرماندار، مدیر کل صدا و سیما مرکز سمنان به بهره برداری رسید.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار سمنان در این آیین گفت: صدا و سیما همواره در راه انتقال، ارائه و انعکاس خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی و دولت خدمتگزار و شناخت دهه فجر به نسل جوان گام های مهمی برداشته و موفقیت های بزرگی را بدست آورده است.

علیرضا خلخالی افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید تعامل خود را با صدا و سیما افزایش دهند.

وی راه‌اندازی دفتر خبری در شهرستان سمنان را تحول بزرگی در امر پوشش خبری و اطلاع‌رسانی به مردم سمنان عنوان کرد و گفت: با وجود برنامه‌ها و جلسات متعدد در شهرستان سمنان کم‌ترین حجم خبری در صدا و سیما مربوط به شهرستان سمنان است.

همتیان فرماندار شهرستان سمنان این اقدام را در خور تقدیر دانست و ابراز امیدواری کرد: با حمایت هایی که از این دفتر خواهد شد آن را  در رتبه برتر قرار خواهیم داد.

ساختمان دفتر خبری شهرستان سمنان توسط فرمانداری این شهرستان تامین و با اعتبار 30 میلیون تومانی توسط صدا و سیمای مرکز سمنان تجهیز شده است.

کد مطلب 1244312

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