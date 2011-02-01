دفتر خبری صدا و سیمای شهرستان سمنان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، این دفتر خبری بعد از ظهر سه شنبه با حضور معاون سیاسی و امنیتی استاندار سمنان، فرماندار، مدیر کل صدا و سیما مرکز سمنان به بهره برداری رسید.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار سمنان در این آیین گفت: صدا و سیما همواره در راه انتقال، ارائه و انعکاس خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی و دولت خدمتگزار و شناخت دهه فجر به نسل جوان گام های مهمی برداشته و موفقیت های بزرگی را بدست آورده است.

علیرضا خلخالی افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید تعامل خود را با صدا و سیما افزایش دهند.

وی راه‌اندازی دفتر خبری در شهرستان سمنان را تحول بزرگی در امر پوشش خبری و اطلاع‌رسانی به مردم سمنان عنوان کرد و گفت: با وجود برنامه‌ها و جلسات متعدد در شهرستان سمنان کم‌ترین حجم خبری در صدا و سیما مربوط به شهرستان سمنان است.

همتیان فرماندار شهرستان سمنان این اقدام را در خور تقدیر دانست و ابراز امیدواری کرد: با حمایت هایی که از این دفتر خواهد شد آن را در رتبه برتر قرار خواهیم داد.

ساختمان دفتر خبری شهرستان سمنان توسط فرمانداری این شهرستان تامین و با اعتبار 30 میلیون تومانی توسط صدا و سیمای مرکز سمنان تجهیز شده است.