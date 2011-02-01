به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه بررسی استیضاح حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری امروز سه شنبه در جلسه علنی مجلس جمشید انصاری نماینده مردم زنجان به عنوان یکی از طراحان طرح استیضاح وزیر راه و ترابری گفت: امروز 12 بهمن ماه است و در چنین روز مبارکی استیفای حقوق مردم نه تنها ایراد ندارد بلکه به نوعی ارج نهادن به پیروزی انقلاب اسلامی است.

وی با اشاره به اینکه در بسیاری موارد حوادث هوایی را به خطای انسانی نسبت می دهند گفت: اگر حادثه سقوط هواپیما مسافربری در ارومیه را خطای انسانی می دانیم باید بگویم این خطای انسانی از انتصاب مدیران در سازمان هواپیمایی و وزارتخانه راه است وبسیاری از عیوبی که در صنعت هوایی کشور وجود دارد پرده پوشی می شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه خلبان و دیگر مسئولان هوایی، سقوط ارومیه فوت کرده اند و نمی توانند از خود درخصوص متهم شدن به خطای انسانی دفاع کنند، تصریح کرد:‌ حتی اگر عامل سقوط هواپیما در ارومیه خطای انسانی باشد مسئولان سازمان هوایی به دلیل کوتاهی در آموزش و عدم تکرار در آموزش های لازم مقصر اصلی حادثه هستند.

انصاری با اشاره به اینکه کمبود لوازم صنایع هوایی یکی دیگر از عوامل سقوط هوایی است،‌افزود: اگر به مرکز تربیت نیروی انسانی متخصص برای پرواز توجه کنید متوجه می شوید این مرکز توسط فردی اداره می شود که مدرک پزشکی هوایی دارد، این سوال مطرح می شود که آیا چنین رشته ای وجوددارد؟ و حتی بی توجه به این مورد. در سربرگ مسئول مرکز تربیت نیرو دروزارتخانه راه و ترابری پزشک عمومی درج شده است.

انصاری با طرح این انتقاد که چگونه می توان این مرکز را بر عهده فردی گذاشت که تخصص لازم را ندارد و از سوی دیگر فردی با مدرک معارف اسلامی را جایگزین وی کرد؟

این نماینده ادامه داد: می دانیم هم اکنون در سطح کشور بیش از 130 هزار میلیارد تومان پروژه در دست احداث است و این در حالی است که حجم اعتبارات وزارتخانه راه و ترابری بادر نظر گرفتن دستگاه های و استان ها نزدیک به 6 میلیاردتومان است که از وزارتخانه برای اتمام این پروژه ها به بیش از 30 سال وقت نیاز دارد.

به گفته نماینده زنجان، با وضعیت عالی که وزارت راه و ترابری دارد، پیمانکاران این وزارتخانه به دلیل آنکه نمی توانند مطالبات خود را وصول کنند از نظر فنی و مادی افت کرده اند و پروژه های مهم عمرانی به تعلیق و تعطیلی کشیده شده اند.

انصاری توضیح داد: وزارت راه وترابری در بودجه سال جاری نزدیک به 4 هزار میلیارد تومان اعتبار دستگاهی و 3 هزار میلیارد تومان اعتبار استانی دارد که در مجموع نزدیک به 6 هزار میلیارد تومان بودجه دارد و به همین حساب از عهده 130 هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی بر نمی آید.

وی با اشاره به فهرستی از قرار دادهای مشاوره ای و مطالعه ای وزارت راه و ترابری افزود: در این بین وزارت راه بیش از 1400 میلیارد تومان برای مطالعه و مشاوره هزینه کرده است که با در نظر گرفتن بودجه سنواتی سال آینده باز هم نمی تواند از عهده این مقدار بدهی برآید.

انصاری تاکید کرد: به نظر می رسد هیچگونه برنامه ریزی مبنی بر اولویت بندی باتوجه به توان و امکانات کشور صورت نگرفته است.

وی با اشاره به طرح استیضاح قبلی بهبهانی گفت: ‌از موافقان وزیر سوال کردم چرا موافق بهبهانی هستید او گفت ‌این وزیر با نمایندگان خوب کنارمی آید مثلاً اگر بگویم از اینجا به مریخ جاده بکشید می پذیرد.

انصاری تاکید کرد: اتفاقاً این یکی از دلایل استیضاح است چراکه وزیر بدون در نظر گرفتن توان کشور پروژه های عمرانی را راه اندازی می کند که تنها ثمره آن بدهکار کردن دولت است.

نماینده مردم زنجان با اشاره به گزارش دیوان محاسبات، گفت:‌دیوان محاسبات کشور به عنوان بازوی نظارتی مجلس شواری اسلامی درخصوص نحوه عملکرد وزارت راه و ترابری گزارش تهیه و منعکس کرد، براساس این گزارش در طول سال 87 و 88 تعداد بیش از 220 تخلف در اسناد اعتباری از وزارت راه و سازمان های ستادی آن صورت گرفته است.

به گفته این نماینده از 220 مورد تخلف، 141 مورد از دیوان محاسبات کشور به دادسرا ارجاع داده شد که به این معناست که این تخلفات درخصوص واخواهی 1200 میلیارد تومان است.

انصاری تاکید کرد: مبلغ واخواهی یک سوم کل اعتبار وزارتخانه است همچنین نزدیک به 7200 میلیارد تومان تخلف وجود دارد که در حال بررسی است.

این نماینده در نهایت گفت:‌نکته دیگری که باعث می شود به استیضاح وزیر تاکید داشته باشم درخصوص وضعیت قراردادهای فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) است مدیریت آنجا به فردی داده شده است که بدون در نظر گرفتن تشریفات مناقصه یا مزایده پروژه های مربوطه را به خویشاوندان خود می دهد این در حالی است که دیگر رقبا مناقصه ها قیمت بالاتری را داده اند.



نماینده مردم زنجان در پایان از نمایندگان خواست به دو دلیل رای اعتماد خود از حمید بهبهانی وزیر راه را پس بگیرند اول حجم بالای تخلفات و سوءمدیریت وی و دوم صیانت از اعتبار و جایگاه و شان مجلس که امروز مورد بی توجهی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه بررسی استیضاح حمید بهبهانی وزیرراه و ترابری نه تنها رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت حضور نداشتند بلکه خود بهبهانی نیز حاضر نبود.