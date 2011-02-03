برنامه دیدارهای تیم بسکتبال زیر 16 سال ایران در تورنمنت ترکیه اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برنامه اعلام شده از سوی مسئولان برگزارکننده مسابقات بسکتبال بینالمللی ترکیه، تیم کشورمان که در گروه A این رقابتها قرار دارد نخستین دیدار خود را مقابل اسلوونی برگزار میکند. برنامه پنج دیدار بسکتبالیستهای زیر 16 سال ایران در ترکیه به شرح زیر است:
شنبه - 16/11/89
* ایران - اسلوونی
یکشنبه - 17/11/89
* ایران بلغارستان
دوشنبه - 18/11/89
* ایران - گرجستان
سه شنبه - 19/11/89
* ایران - چین
چهارشنبه - 20/11/89
* ایران - فرانسه
مسابقات بسکتبال بینالمللی ترکیه با حضور 12 تیم در شهر "قازیان تب" برگزار میشود. 6 تیم دیگر شرکت کننده در این رقابتها دیدارهای خود را در قالب گروه B برگزار میکنند. مرحله نهایی این مسابقات طی روزهای 11 و 12 فوریه 2011 (22 و 23 بهمنماه) برگزار میشود.
تیم زیر 16 بسکتبال کشورمان به منظور شرکت در تورنمنت بینالمللی ترکیه بامداد امروز پنجشنبه عازم این کشور شد.
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