برنامه دیدارهای تیم بسکتبال زیر 16 سال ایران در تورنمنت ترکیه اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برنامه اعلام شده از سوی مسئولان برگزارکننده مسابقات بسکتبال بین‎‌المللی ترکیه، تیم کشورمان که در گروه A این رقابت‎ها قرار دارد نخستین دیدار خود را مقابل اسلوونی برگزار می‌‎کند. برنامه پنج دیدار بسکتبالیست‎های زیر 16 سال ایران در ترکیه به شرح زیر است:

شنبه - 16/11/89

* ایران - اسلوونی

یکشنبه - 17/11/89

* ایران بلغارستان

دوشنبه - 18/11/89

* ایران - گرجستان

سه شنبه - 19/11/89

* ایران - چین

چهارشنبه - 20/11/89

* ایران - فرانسه

مسابقات بسکتبال بین‎المللی ترکیه با حضور 12 تیم در شهر "قازیان تب" برگزار می‌شود. 6 تیم دیگر شرکت کننده در این رقابت‌ها دیدارهای خود را در قالب گروه B برگزار می‎کنند. مرحله نهایی این مسابقات طی روزهای 11 و 12 فوریه 2011 (22 و 23 بهمن‌ماه) برگزار می‌‎شود.

تیم زیر 16 بسکتبال کشورمان به منظور شرکت در تورنمنت بین‎المللی ترکیه بامداد امروز پنجشنبه عازم این کشور شد.