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۱۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۴۲

برنامه دیدارهای تیم بسکتبال زیر 16 سال ایران در تورنمنت ترکیه اعلام شد

برنامه دیدارهای تیم بسکتبال زیر 16 سال ایران در تورنمنت ترکیه اعلام شد

تیم بسکتبال زیر 16 سال کشورمان از روز شنبه و در قالب تورنمنت بین‌المللی ترکیه به مصاف پنج تیم آسیایی و اروپایی می‎رود.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برنامه اعلام شده از سوی مسئولان برگزارکننده مسابقات بسکتبال بین‎‌المللی ترکیه، تیم کشورمان که در گروه A  این رقابت‎ها قرار دارد نخستین دیدار خود را مقابل اسلوونی برگزار می‌‎کند. برنامه پنج دیدار بسکتبالیست‎های زیر 16 سال ایران در ترکیه به شرح زیر است:

شنبه - 16/11/89
* ایران - اسلوونی

یکشنبه - 17/11/89
* ایران بلغارستان

دوشنبه - 18/11/89
* ایران - گرجستان

سه شنبه - 19/11/89
* ایران - چین

چهارشنبه - 20/11/89
* ایران - فرانسه

مسابقات بسکتبال بین‎المللی ترکیه با حضور 12 تیم در شهر "قازیان تب" برگزار می‌شود. 6 تیم دیگر شرکت کننده در این رقابت‌ها دیدارهای خود را در قالب گروه B برگزار می‎کنند. مرحله نهایی این مسابقات طی روزهای 11 و 12 فوریه 2011 (22 و 23 بهمن‌ماه) برگزار می‌‎شود.

تیم زیر 16 بسکتبال کشورمان به منظور شرکت در تورنمنت بین‎المللی ترکیه بامداد امروز پنجشنبه عازم این کشور شد.

کد مطلب 1244320

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