امام خمینی شخصیتی تاریخ ساز / انقلاب ایران منشا تحولات دنیا

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سید احمد میرعمادی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم زنگ انقلاب در مدرسه دخترانه ریحانه خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران عزت، پیشرفت و اقتدار را برای میهن به بار آورد.

وی از امام خمینی (ره) به عنوان شخصیتی نجات دهنده که بر فراز تاریخ ایران اسلامی می درخشد یاد کرد و بیان داشت: امام خمینی(ره) به دنبال آن بود که پرچم توحید را در جهان به اهتزاز درآورد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد خاطر نشان کرد: امام به ملت ایران آموخت که با تلاش، ایستادگی و استقلال می توان به تمام کمالات رسید و امروز پیام ملت انقلابی ایران نیز ادامه راه امام و شهیدان در جهت دستیابی به آرمان های نظام و انقلاب است.

استاندار لرستان نیز در این مراسم در سخنانی با اشاره به اینکه امام خمینی (ره) متعلق به همه آزادی خواهان جهان است، عنوان کرد: امروز در هر کجای دنیا که حرکتی انقلابی صورت می گیرد در کارنامه اعمال امام راحل ثبت می شود.

حبیب الله دهمرده همچنین با اشاره به دستاورد های عظیم انقلاب اسلامی ایران، یادآور شد: تعداد آموزشگاهها، دانشگاهها، دانش آموزان و دانشجویان امروز قابل مقایسه با قبل از انقلاب نیست.

وی با بیان اینکه رشد علمی مقالات علمی در ایران اسلامی طی 10 سال اخیر بیش از 32 درصد رشد داشته است خاطر نشان کرد: این در حالیست که متوسط رشد علمی مقالات علمی در جهان حدود سه درصد است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان نیز در این مراسم زنگ انقلاب را زنگ بیداری، بصیرت، مقاومت، استکبار ستیزی و سربلدی ایران اسلامی دانست و عنوان کرد: پیام نواختن زنگ انقلاب این است که دانش آموزان و معلمان امروز پر شورتر، بانشاط تر و با بصیرت تر ازسال 57 در جهت پیشبرد اهداف والای نظام گام برمی دارند.

علی ماکنعلی برنامه های آموزش و پرورش در سالجاری را با محوریت تمام دانش آموزان و معلمان دانست و بیان داشت: این برنامه ها با محوریت تقویت روحیه امید، افزایش آگاهی و بصیرت، بیان دستاوردهای نظام و تقویت بنیه اعتقادی دانش آموزان برگزار خواهد شد.