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۱۲ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۰۴

در گفتگو با مهر تشریح شد:

خسارتهای سیل به شهرستانهای استان فارس

خسارتهای سیل به شهرستانهای استان فارس

شیراز - خبرگزاری مهر: دبیر ستاد حوادث پیش بینی نشده استانداری فارس از وارد شدن خسارت ناشی از جاری شدن سیلاب در برخی از شهرستانهای این استان خبر داد.

حمید تقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز با اشاره به جاری شدن سیلاب در برخی از شهرستانهای فارس افزود: در حال حاضر در شهرستانهای فیروزآباد، قیر و کارزین، فراشبند و غیره شاهد جاری شدن سیلاب هستیم که کار امداد و نجات در این شهرستانها و مابقی نقاط در حال انجام است.

وی ادامه داد: جاری شدن سیلاب در این مناطق تاکنون خسارت جانی در برنداشته اما به برخی از مزارع کشاورزی خسارتهای مالی وارد شده است.

دبیر ستاد حوادث پیش بینی نشده استانداری فارس تصریح کرد: در برخی نقاط نیز به دلیل فرسوده بودن منازل مسکونی خساراتی وارد شده که این موضوع نیز در دست پیگیری است.

وی همچنین از آبگرفتگی جزیی معابر در شیراز خبر داد و اظهار داشت: در برخی از نقاط شیراز شاهد جاری شدن سیلاب و آبگرفتگی معابر هستیم که البته جزیی است.

تردد در محورهای فارس در حال انجام است

تقی زاده در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تردد در جاده های استان فارس هم اکنون در حال انجام است، گفت: در حال حاضر مشکلی وجود ندارد اما در صورت نیاز ممنوعیت تردد در جاده ها متعاقبا اعلام می شود.

وی همچنین در خصوص محور فیروزآباد - عسلویه نیز اظهار داشت: به دلیل ریزش کوه تردد در این محور برای ساعاتی ممنوع شد که پس از انجام عملیات بازسازی جاده هم اکنون خودروها در این محور در حال تردد هستند.

به گزارش مهر، بارشهای گسترده باران از دهم ماه جاری شروع شده و بر اساس پیش بینیهای به عمده آمده تا فردا چهارشنبه در استان فارس ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 1244325

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