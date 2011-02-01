7200 واحد مسکونی مهر در خراسان جنوبی آبرسانی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سید مجتبی عراقی ‌زاده ظهر سه شنبه در نشست خبری اظهار داشت: همزمان با گرامیداشت سی و دومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی آغاز عملیات اجرایی طرح فاضلاب شهرسربیشه و پروژه‌های آبرسانی به 7 هزار و 256 واحد مسکن مهر شهرهای استان خراسان جنوبی به بهره‌برداری می ‌رسد.

وی افزود: آبرسانی به دو هزار و 444 واحد مسکن مهر شهر بیرجند در مجتمع‌ های مسکونی صدف، 504 واحدی مزار دره شیخان، 263 واحدی فرهنگیان، کوی طلاب دهلکوه و پروژه مسکن مهر غرب شهر بیرجند ویژه کارکنان دولت با اجرای 15 هزار و 795 متر شبکه توزیع آب شرب افتتاح می شود.

به گفته وی این پروژه ها با اعتباری بالغ بر 9 هزار و 500 میلیون ریال به بهره‌ برداری می ‌رسد.

مدیر‌عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی ادامه داد: آبرسانی به 304 واحد مسکن مهر شهر اسدیه با اجرای دو هزار و 850 متر شبکه توزیع آب شرب با اعتباری معادل 550 میلیون ریال، آبرسانی به 200 واحد مسکن مهر شهر نیمبلوک با اجرای دو هزار و 700 متر شبکه توزیع آب شرب با اعتباری معادل 960 میلیون ریال از مهم ‌ترین این پروژه‌ها است.

عراقی ‌زاده از آبرسانی به 96 واحد مسکن مهر شهر خضری دشت بیاض با اجرای 720 متر شبکه توزیع آب شرب با اعتباری معادل 150میلیون ریال خبر داد و بیان داشت: آبرسانی به 700 واحد مسکن مهر شهر سرایان با با اعتبار یک‌هزار و 370 میلیون ریال، آبرسانی به یک‌هزار و 100 واحد مسکن مهر شهر فردوس با اعتبار معادل دو هزار و 40میلیون ریال نیز در این ایام انجام خواهد شد.

وی تاکید کرد: آبرسانی به 700 واحد مسکن مهر شهر بشرویه با اعتبار 550 میلیون ریال، آبرسانی به 720 واحد مسکن مهر شهر نهبندان با اعتبار 960 میلیون ریال و آبرسانی به 992 واحد مسکن مهر شهر قاین با اعتبار یک‌هزار و 980 میلیون ریال از دیگر پروژه‌های قابل بهره ‌برداری در ایام‌الله دهه مبارک فجر است.