به دلیل حرمت شرعی در برابر نامه رئیس جمهور سکوت کردم

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، سید علی محمد بزرگواری در پایان جلسه علنی روز سه شنبه مجلس در تذکری با استناد به مواد 107 و 17 و 78 آئین ‌نامه‌ داخلی مجلس خطاب به لاریجانی گفت: حضرتعالی به عنوان رئیس مجلس در گزارشی که چند جلسه قبل ارائه دادید، باید شفافیت موضوع را برای نمایندگان بیان می‌کردید که در مجمع تشخیص مصلحت و بررسی مواد مربوط به برنامه پنجم چه گذشت.

وی گفت: حتی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌خواست نظر مکتوب مقام معظم رهبری هم قرائت نشود، لذا رئیس ‌جمهور هم نامه ‌ای نوشت و شبهاتی ایجاد شد.

بزرگواری در ادامه اظهارات خود درخواست کرد نوار گزارش جلسه‌ مجمع تشخیص مصلحت نظام به نمایندگان ارائه شود.

وی خطاب به لاریجانی گفت: در زمانی که شما گزارش ارائه دادید، دوست داشتیم حضرتعالی با شفافیت بیشتری مطلب را ارائه می ‌کردید که متاسفانه این‌ گونه نشد.

علی لاریجانی در پاسخ به تذکر بزرگواری، گفت: دراین رابطه معذوراتی داشتم که صحبت نکردم.

وی ادامه داد: به اندازه ‌ای که بنده در جلسه مجمع حضور داشتم، نظر مقام معظم رهبری توسط آقای رضایی بیان شد و آقای ولایتی هم که نظر ایشان را شنیده بودند، مطرح کرد. بنده هم که خود حضوری نظر ایشان را شنیده بودم، در جلسه‌ آن را مطرح کردیم.

وی افزود: موضوع نظر مکتوب مقام معظم رهبری به بعد از مصوبه‌ بر‌می‌گردد، وقتی دو جلسه تمام شد این مسئله خدمت ایشان منتقل شد.

بزرگواری با قطع صحبت‌های لاریجانی گفت: این درحالی است که رئیس مجمع و اعضای آن هم نظر سومی ارائه دادند.

لاریجانی با تائید این موضوع گفت: در واقع مجلس یک نظر داشت که شورای نگهبان قبول نکرد، چون نظر مجلس این بود که به رای مجلس احترام گذاشته شود، لذا در شورای نگهبان ایراد گرفته شد و به مجمع رفت. مجمع در کمیسیونی که آقای رضایی تشکیل داده بود، رای سومی را آوردند.

رئیس مجلس تصریح کرد: البته روال کار مجمع از نظر آئین ‌نامه قبلا هم این گونه بوده و این‌ کار را انجام ‌داده است، مگر اینکه آئین‌نامه‌ خود را عوض کنند.

وی در خصوص علت شفاف صحبت‌ نکردن خود در خصوص نامه ‌نگاری‌های اخیر نیز گفت: واقع قضیه این است که چندی پیش که خدمت مقام معظم رهبری بودیم، ایشان نهی کردند روسای سه قوه نسبت به همدیگر علنا چیزی را مطرح کنند که باعث تشویش خاطر افراد شود و این حالت الزام داشت، لذا بنده احساس کردم اگر من پاسخی دهم حرمت شرعی دارد. به همین دلیل هم حرف نزدم. الان هم نمی‌ زنم و سکوت می‌کنم.

لاریجانی گفت: تا وقتی که مقام معظم رهبری چنین نظری داشته باشند، احساس می ‌کنم خلاف شرع است که ما روسای قوا نسبت به هم چیزی را علنا بگوییم. علت اینکه در زمان تذکر دوستان دراین رابطه بنده تا حدودی احتیاط کردم به خاطر این بود، چون شما خیلی شفاف سئوال کردید مجبور شدم همین اندازه توضیح دهم بیشتر از این هم مشروع نمی‌دانم در این رابطه صحبت کنم.