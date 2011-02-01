بازرسی از مراکز عمده فروشی کالاهای خارجی افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی صفر زاده صبح امروز سه شنبه در جلسه مشترک کمیته های زیر مجموعه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان خراسان رضوی، اظهار داشت: 9 جلسه کار گروه و کمیته پیشگیری تشکیل شده است که در مقایسه با سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است .

مدیر کل بازرگانی خراسان با اشاره به رشد 31 درصدی ارزش ریالی کالاهای مکشوفه در این مدت تصریح کرد: در این مدت بیش از 11 میلیون ریال کالای قاچاق در استان کشف و ضبط شده است .

وی تصریح کرد: عمده ترین کالاهای مکشوفه بر مبنای تعداد پرونده تشکیل شده در سالجاری شامل کالاهای دخانی با سهم 65 درصدی، اقلام آرایشی و بهداشتی با سهم 15 درصدی و البسه مستعمل ، لوازم صوتی و تصویری ، فرآورده های نفتی و سایر کالاها است.

وی با اشاره به مصوبات اجرا شده یادآور شد: امسا ل 90 درصد مصوبات تائید و 80 درصد آنها اجرایی شده است.