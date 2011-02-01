50 میلیارد ریال جهت اجرای پروژه ‌های شهرداری بیرجند هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، جواد وحدتی‌ فر پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری که به مناسبت دهه فجر در شهرداری بیرجند برگزار شد، از افتتاح 25 پروژه خدمات شهری طی دهه فجر در شهرستان بیرجند خبر داد و افزود: این پروژه‌ ها با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد و 400 میلیون تومان به بهره ‌برداری می رسد .

وی افتتاح نخستین بازار محله بیرجند با عنوان ولی عصر(عج) را یکی از پروژه شاخص این مجموعه در ایام الله دهه فجر عنوان کرد و بیان داشت: این پروژه در راستای ساماندهی بازار روزهای سطح شهر بیرجند راه اندازی شده است .

وحدتی ‌فر با بیان اینکه تاکنون بازار روزهای موجود در بیرجند به صورت نامنظم در شهر دایر بوده است، تصریح کرد: در این راستا جهت رفع نیاز مردم، زمینه حضور خرده‌ فروشان در شهر فراهم شده و پس از تعطیلی روزبازارها راه‌ اندازی بازارمحله‌ ها در سطح شهر پیش بینی شده است .

وی همچنین از تخفیف 10 درصدی عوارض شهرداری در دهه فجر خبر داد و گفت: شهرداری یک نهاد اجتماعی است و تنها در کارهای خدماتی خلاصه نمی ‌شود .

وحدتی ‌فر با بیان اینکه در راستای مدیریت شهری توسعه مشاغل موجود در دست پیگیری است، افزود: در این زمینه ایجاد مشاغل پایدار، سلامت در ارائه کالا و خدمات و جذابیت در خود شغل از جمله مزایای بازار محله ‌ها است .