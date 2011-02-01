تجارت ترکیه با ایران به مرز 10 میلیارد دلار رسید

به گزارش خبرنگار مهر در قم، یوسف ترک اوغلو قبل از ظهر سهشنبه در نشست مشترک صنعتگران، تجار و بازرگانان استان قم، ترکیه و عراق که در هتل قصر برگزار شد، در ابتدا از حضور تجار و بازرگانان استان قم برای حضور در این نشست تشکر کرد و بیان داشت: همه ما سه کشور ایران، عراق و ترکیه را به عنوان کشورهای برادر، دوست و مسلمان میشناسیم و برگزاری گردهمایی این سه کشور بزرگ خاورمیانه، باعث پیشرفتهای سیاسی و اقتصادی در آنها خواهد شد و من آروز دارم این نسشتها بیشتر و زود به زود اتفاق بیافتد.
وی ادامه داد: سه کشور ایران، ترکیه و عراق از پتانسیل بالایی برخوردارند که با دست در دست هم دادن میتوانند به پیشرفتهای بیشتری برسند.
ترک اوغلو روابط تجاری بین ترکیه با عراق و ایران را مورد توجه قرار داد و گفت: ما در سالهای اخیر برای این کشورهای خاورمیانه ارزش زیادی قائل بودهایم و روابط تجاری خود را با این کشورها روز به روز افزایش دادهایم اما این میزان روابط تجارت برای ما کافی نیست و ما به دنبال ارتقای آن هستیم.
وی خاطر نشان کرد: کشور ترکیه برای 5 سال آینده برنامه ریزی کرده است تا به تجارت 30 میلیارد دلاری با این کشورها دست پیدا کند.
نماینده دفتر نخست وزیری ترکیه بیان داشت: طبق محاسبات انجام شده در سال 2010 تجارت ترکیه با کشور عراق به 7 میلیارد دلار رسیده است و میزان تجارت با ایران بیشتر بوده و در سال 2010 به 10 میلیارد دلار رسیده است اما با توجه به اینکه این سه کشور نقش خطیری در خاورمیانه دارند، این ارقام تجارت برای آنها کم است و باید افزایش پیدا کند.
وی با بیان اینکه ما در کشور ترکیه برنامههای زیادی برای تقویت روابط تجاری با کشورهای ایران و عراق تدارک دیدهایم، گفت: در دفتر نخست وزیری ترکیه بخشی در خصوص روابط تجاری با ایران و بخشی در خصوص رابطه با عراق فعالیت دارد و من در بخش روابط با کشورهای خاورمیانه به خصوص ایران مشغول هستم.
طی سال 2010، در ترکیه 24 سمینار در مورد شناساندن بازار ایران برگزار شده است
ترک اوغلو در خصوص تشریح این برنامهها اظهار داشت: در نیمه دوم سال 2010 من شخصا استان به استان در ترکیه سفر کردم و در مورد تجارت با کشورهای خاورمیانه سمینار برگزار کردم، برای مثال در مورد شناساندن کشور ایران در 21 استان ترکیه، 24 سمینار برگزار شد و در مورد شناساندن کشور عراق هم فعالیت زیادی شده و 10 استان را با برگزاری سمینارها پوشش دادهایم.
وی با اشاره به اینکه وقتی در کشورهای عراق و ترکیه بررسی میکنیم مشاهده میشود که مردم نسبت به کشورهای همسایه آگاهتر شدهاند، تصریح کرد: به دلیل تحریمهای مختلفی که به ایران تحمیل شده است ما را بارها تهدید کردهاند اما برگزاری این سمینارها و جلسات باعث شده آنها را از این دیدگاه منفی نجات دهد و تمام این برنامهها از قبل پیش بینی شده و ادامه دارد و خدا را شکر که امروز دید مردم آنقدر باز شده که ما بیتفاوت به حرف و تهدید آنها کار خود را انجام میدهیم.
نماینده دفتر نخست وزیری ترکیه در پایان با بیان اینکه به حمدالله منطقه خاورمیانه از منابع انسانی و طبیعی کافی برخوردار است، تصریح کرد: ما امیدواریم این سفرها هدفمند، بیشتر و زود به زود انجام شود و باز امیدورایم تا با هم و دست در دست هم به جای بهتری برسیم.
قم - خبرگزاری مهر: نماینده دفتر نخست وزیری ترکیه گفت: تجارت ترکیه با ایران در سال 2010 به مرز 10 میلیارد دلار رسید.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، یوسف ترک اوغلو قبل از ظهر سهشنبه در نشست مشترک صنعتگران، تجار و بازرگانان استان قم، ترکیه و عراق که در هتل قصر برگزار شد، در ابتدا از حضور تجار و بازرگانان استان قم برای حضور در این نشست تشکر کرد و بیان داشت: همه ما سه کشور ایران، عراق و ترکیه را به عنوان کشورهای برادر، دوست و مسلمان میشناسیم و برگزاری گردهمایی این سه کشور بزرگ خاورمیانه، باعث پیشرفتهای سیاسی و اقتصادی در آنها خواهد شد و من آروز دارم این نسشتها بیشتر و زود به زود اتفاق بیافتد.
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