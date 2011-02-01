وقف نقطه پرواز واقف است / انتقاد از عدم احیای فرهنگ وقف

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله عبدالله جوادی آملی بعدازظهر سه شنبه در دیدار با حجت الاسلام محمدی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه اظهار داشت: وقف در اسلام از اینجا سامان پذیرفت که اگر کسی بخواهد پرواز کند به یک سکویی برای پرش نیاز دارد که این سکو باید ثابت و متقن باشد که تکان نخورد.



وی با اشاره به آیاتی از کلام الله مجید درباره اهمیت و جایگاه سنت حسنه وقف، افزود: اسلام گفته که سنگ زیرپای شما وقف است و طیب ترین مال باید میخکوب شود و شما باید بر روی این وقف پا بگذارید و پرواز کنید و این عمل الگویی برای آیندگان باشد.



این مرجع تقلید تصریح کرد: کسی که زمینی را برای انجام امور هبه می کند، گرچه به مقصد رسیده است اما کار او تاثیر وقف را ندارد.



آیت الله جوادی آملی تاکید کرد: وجود مبارک پیامبر اسلام(ص) صحابه را پروراند و پیامبر «یعلمهم الکتاب والحکمه» بودند که این صحابه را عالم کردند و اینها نیز فهمیدند که سنت حسنه وقف ماندگار است، بنابراین هر صحابه ای که تمکن مختصری داشت، بخشی از آن را وقف می کرد برای اینکه فهمیده بود که وقف صدقه نیست بلکه صدقه جاریه است.



سازمان اوقاف نتوانست وقف را احیا کند



مفسر بزرگ قرآن کریم یکی از رسالت های مهم سازمان اوقاف و امور خیریه را احیای سنت حسنه وقف دانست و افزود: سازمان اوقاف و امور خیریه گرچه در احیای موقوفات توفیق نسبی داشته است اما نتوانست سنت حسنه وقف را احیا و زنده کند.



وی خطاب به مسئولان سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: رسالت شما تنها احیای موقوفات نیست، بلکه باید نسبت به احیای وقف اهتمام بیشتری داشته باشید.



آیت الله جوادی آملی با اشاره به بیان مبارک امیرالمومنین(ع) که فرموده بودند انسان با دست خالی نمی شود سفر کند، اظهار داشت: انسان قبل از آنکه به جایی برود باید بر اساس فرمایشات قرآن کریم، آنجا را آماده کند.



وی با تقسیم بندی وصیت به عهدی و تملیکی، تصریح کرد: وصیت عهدی آن است که انسان وصیت کند که بعد از مرگش چه کسانی او را غسل دهند و کفن کنند و چه کسی بر جنازه اش نماز بخواند، یعنی ولی می تواند این قبیل اعمال را وصیت کند که افراد دیگری برای او انجام دهند، اما در وصیت تملیکی انسان باید خودش وصی خودش باشد، به عنوان مثال در زمان حیاتش وصیت کند که ثلث مال او در زمینه وقف صرف شود.



استاد برجسته حوزه علمیه تاکید کرد: احیای فرهنگ وقف این است که این مکتب به صورت عالمانه به مردم گفته شود و مردم باور کنند و نسبت به وقف اهتمام داشته باشند.



حوزه های علمیه را دریابید



آیت الله جوادی آملی اظهار داشت: مهم ترین کار شما این است که حوزه های علمیه را دریابید، به خاطر اینکه از بین حدود 70 میلیون جمعیتی که در ایران وجود دارند، حدود یک میلیون از آنها دینشان را از قرآن و روایات گرفتند و مابقی آنها دینشان را از علما و حسینیه و مسجد دارند.



وی افزود: هیچ کاری سنگین تر از کار روحانیت نیست و هیچ افرادی مقرب تر از روحانیون نیستند، به خاطر اینکه روحانیون دین مردم را حفظ می کنند.



مفسر بزرگ قرآن کریم با اشاره به تحولات اخیر در کشورهای مختلف جهان و گسترش انقلاب های مردمی اظهار داشت: اینکه امام خمینی(ره) فرمودند طرفداران ما در گهواره ها هستند، درست فرموده اند و ما امروز ثمرات انقلاب اسلامی ایران را در مصر، تونس، الجزایر و... می بینیم.



وی افزود: مادر کسی که در انقلاب های مردمی شهید می شود همان حرفی را می زند که مادر شهید انقلاب اسلامی می زند.



آیت الله جوادی آملی اشتیاق بسیاری از مردم جهان برای کمک رسانی به مردم غزه در قالب کاروان های آزادی را از دیگر نمونه های ثاثیرگذاری انقلاب اسلامی ایران برشمرد و افزود: این فکرها که مردم از دورترین نقاط باختر به سمت غزه حرکت کردند، فکرهای شرق و غرب نبود، بلکه فکر ایران اسلامی بود که وقتی امام بزرگوار را تبعید می کردند، ایشان از فرودگاه به فرودگاه دیگر حرفشان را منتقل می کردند.