52 طرح تعاونی در استان مرکزی افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، محسن مظفری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران جمع اعضای این تعائنیها را یک هزار 153 نفر عنوان کرد و افزود: این تعاونیها، در گرایشات صنعت، کشاورزی، فرش، خدمات، حمل و نقل و مسکن 633نفر اشتغال زایی ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه از دهه فجر سال گذشته تا کنون 258شرکت تعاونی به ثبت رسیده است، اظهارداشت: این تعاونیها با عضویت دو هزار 664 نفر 919 اشتغال ایجاد کرده اند.



مظفری با اشاره به اینکه در مجموع چهار هزار 622 نفر تعاونی های استان مرکزی 803هزار 990 نفر عضو هستند، اظهار داشت: سرمایه ثبتی این تعاونیها به 397 میلیون 205 هزار 891 هزار ریال می رسد.



وی با اشاره به کسب رتبه نخست استان در پیشترفت طرحهای مسکن مهر در کشور گفت: از ابتدای آغاز این طرح 130شرکت تعاونی مسکن مهر در استان تشکیل شده و برای 12هزار نفر با حمایت مسکن و شهر سازی زمین تهیه شد و تاکنون حدود دوهزار 500مسکن مهر تکمیل و تحویل اعضاء شده است.

مدیر کل تعاون با اشاره به میزان صادرات شرکتهای تعاوونی گفت: در دهه ماهه گذشته شرکتهای تعاونی توانسته اند سه میلیارد 566 میلیون تومان صادرات داشته باشند.



وی مواد شیمیایی، محصولات شیمیایی و صنعتی را از جمله صادرات این شرکتهای تعاونی اعلام کرد.