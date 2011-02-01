3 شهر خراسان جنوبی به شبکه سراسری گاز متصل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسن افتخاری ظهر سه شنبه در حاشیه مراسم بهره برداری از پروژه گاز رسانی به شهر خوسف در جمع خبرنگاران اظهارداشت: اعتباری بالغ بر 490 میلیارد ریال برای گاز رسانی به این شهرها هزینه شده است.

وی بیان داشت: منظور گازرسانی به این سه شهر 80 کیلومتر خط انتقال 20 اینچ و 154 کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع اجرا، یک ایستگاه تقلیل فشار شهری (CGS)، سه ایستگاه تقلیل فشار درون شهری (TBS) و سه ایستگاه حفاظت کاتدیک احداث شده است.

افتخاری گفت: حدود چهار هزار و 950 انشعاب در شهرهای مذکور نصب می‌ شود و بالغ بر پنج هزار و 750 خانوار شهری به جمع مصرف‌کنندگان گاز طبیعی افزوده می‌ شود.

وی افزود: پیش از این 9 شهر استان خراسان جنوبی شامل شهرهای بیرجند، قاین، خضری دشت بیاض، آرین ‌شهر، سرایان، آیسک، سه قلعه، فردوس و اسلامیه از نعمت گاز طبیعی بهره‌ مند شده بودند.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی تصریح کرد: در حال حاضر و با احتساب پروژه‌هایی که در دهه مبارک فجر سال جاری به بهره‌ برداری می‌ رسد، 88 درصد جمعیت شهری استان زیرپوشش گاز طبیعی قرار دارند.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی از اتصال پنج روستای دیگر استان نیز به شبکه سراسری گاز طبیعی در دهه فجر سال جاری خبر داد وبیان کرد: پنج واحد صنعتی، سه جایگاه CNG و پادگان امام رضا (ع) از دیگر برنامه‌ های گاز رسانی این شرکت در دهه فجر است.

وی بیان داشت: کل اعتبار هزینه شده برای 18 پروژه دهه فجر امسال مبلغ 560 میلیارد ریال بوده که از محل منابع داخلی وزارت نفت تأمین شده است.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی اضافه کرد: در دهه فجر سال جاری شاهد آغاز عملیات اجرایی و کلنگ‌ زنی پروژه گازرسانی به هفت روستا از توابع بخش نیمبلوک شهرستان قاین نیز هستیم که اعتبار مورد نیاز برای این پروژه بالغ بر 25 میلیارد ریال برآورد می‌ شود.