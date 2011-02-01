به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، خداداد مقبلی بعد از ظهر سه شنبه در نشست خبری بیان داشت: هرمزگان به 400 کیلومتر راه روستایی نیاز دارد که 50 کیلومتر از این رقم تاکنون به انجام رسیده و در حال حاضر مورد بهره برداری است.

وی ادامه داد: 60 کیلومتر دیگر از این راهها در حال حاضر در دست احداث است و در سال آینده نیز مقدار بیشتری از این مسیر ساخته خواهد شد.

مدیر کل راه و ترابری هرمزگان تصریح کرد: آسفالتهای برخی مسیرها در هرمزگان دارای عمری بیش از 20 تا 30 سال هستند و به دلیل حجم مسافرتهای زیادی که از مسیرهای این استان صورت می گیرد و جابجایی مقدار بالای کالا با وزن زیاد در جاده ها لزوم تعمیر و باز سازی را بیشتر می کند.

مقبلی ادامه داد: 400 کیلومتر از راههای استان در سال 88 مورد بازسازی و بهینه سازی قرار گرفته و امسال نیز 250 کیلومتر از این راهها مورد بهینه سازی قرار خواهد گرفت.

وی در خوصوص پروژه های افتتاحی در دهه فجر امسال گفت: در ایام دهه فجر امسال 36 پروژه در بخشهای راهداری و راهسازی با مبلغ 39 میلیارد و 700 میلیون تومان به بهره برداری خواهد رسید.

مدیر کل راه و ترابری هرمزگان ادامه داد: امسال 10 پروژه با ارزش شش میلیارد و 20 میلیون تومان در بخش راهداری، پنج پروژه با ارزش 22 و 100 میلیون تومان در بخش راه سازی و 21 پروژه با ارزش 22 میلیارد تومان در بخش راه روستایی افتتاح خواهد شد.

مقبلی افزود: پروژه های اختصاص یافته به بخش روستایی در زمینه احداث راه های روستایی و بازگشایی راهها خواهد بود.