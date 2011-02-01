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۱۲ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۰۷

مقبلی:

هرمزگان به 400 کیلومتر راه روستایی نیاز دارد

هرمزگان به 400 کیلومتر راه روستایی نیاز دارد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیر کل راه و ترابری هرمزگان گفت: بر اساس مطالعات صورت گرفته استان هرمزگان در مسیرهای روستایی به 400 کیلومتر راه سازی نیاز دارد.

 به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، خداداد مقبلی بعد از ظهر سه شنبه در نشست خبری بیان داشت: هرمزگان به 400 کیلومتر راه روستایی نیاز دارد که 50 کیلومتر از این رقم تاکنون به انجام رسیده و در حال حاضر مورد بهره برداری است.

وی ادامه داد: 60 کیلومتر دیگر از این راهها در حال حاضر در دست احداث است و در سال آینده  نیز مقدار بیشتری از این مسیر ساخته خواهد شد.

مدیر کل راه و ترابری هرمزگان تصریح کرد: آسفالتهای برخی مسیرها  در هرمزگان دارای عمری بیش از 20 تا 30 سال هستند و به دلیل حجم مسافرتهای زیادی که از مسیرهای این استان  صورت می گیرد و جابجایی  مقدار بالای کالا با وزن زیاد  در جاده ها لزوم  تعمیر و باز سازی را بیشتر می کند.

مقبلی ادامه داد: 400 کیلومتر از راههای استان در سال 88 مورد بازسازی و بهینه سازی قرار گرفته و امسال نیز 250 کیلومتر از این راهها مورد بهینه سازی قرار خواهد گرفت.

وی در خوصوص پروژه های افتتاحی در دهه فجر امسال گفت: در ایام دهه فجر امسال 36 پروژه در بخشهای راهداری و راهسازی با مبلغ 39 میلیارد و 700 میلیون تومان به بهره برداری خواهد رسید.

مدیر کل راه و ترابری هرمزگان ادامه داد: امسال 10 پروژه با ارزش شش میلیارد و 20 میلیون تومان در بخش راهداری، پنج پروژه با ارزش 22 و 100 میلیون تومان در بخش راه سازی و 21 پروژه با ارزش 22 میلیارد تومان در بخش راه روستایی افتتاح خواهد شد.

مقبلی افزود: پروژه های اختصاص یافته به بخش روستایی در زمینه احداث راه های روستایی و بازگشایی راهها خواهد بود. 

کد مطلب 1244343

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