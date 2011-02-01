باران امید بر تن خشکیده فارس

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، طی سالهای اخیر استان فارس به عنوان یکی از مناطق خشکسالی زده به شدت مورد آسیب و خسارت قرار گرفته بود و این آسیبها در بخشهای مختلف لطمات جبران ناپذیری را بر استان فارس وارد کرد.

خشکی گسترده باغات و مزارع، خشکی 100 درصدی تالابهای استان فارس، افت شدید سطح آبهای زیرزمینی و غیره طی دوره ای حدودا سه ساله در استان فارس باعث شد که فارس به عنوان یکی از استانهایی نامیده شود که بیشترین خسارات را از ناحیه خشکسالی دیده باشد.

این شرایط باعث شد که متولیان امر طرح هایی را مد نظر و اجرا قرار دهند تا مصرف آب در بخشهای مختلف مدیریت و از هدر رفت این منابع جلوگیری شود و در عین حال همگان نیز امیدوار باشند تا با پایان خشکسالیهای مستمر و بارش باران، مشکلات مختلف استان در ابعاد متنوع مرتفع شود.

این شرایط در حالی ادامه داشت تا در زمانیکه مردم از بارش باران تقریبا ناامید شده بودند از چند روز گذشته نزول باران در قسمتهای مختلف استان شروع شد و موج خوشحالی را در بین مردم و مسئولان ایجاد کرد.

این بارشها اگرچه کفاف چندسال خشکسالی را در استان نداده و یا موجب جاری شدن آب در برخی از تالابها نشده اما کارشناسان را امیدوار کرده که شاید این بارشها حداقل مرهمی برای تن کشیده فارس باشد.

مدیر کل هواشناسی استان فارس در خصوص بارشهای اخیر در این استان در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز گفت: از عصر روز دهم بهمن تا ساعت 9 و 30 دقیقه امروز(سه شنبه) بیشترین بارش مربوط به فسا با 95.7 میلیمتر و کمترین بارش مربوط به بوانات با 8.6 میلیمتر بوده است.

عبدالکریم جامعی افزود: در این مدت در شیراز نیز 36.3 میلیمتر بارندگی داشته ایم که این امر باعث شادمانی مردم شده است.

وی ادامه داد: علاوه بر این در مناطق آباده و اقلید نیز شاهد برف بوده ایم که در این خصوص در خسرو شیرین 27 سانتی متر و در کولار نی 17 ساتنی متر برف بر روی زمین نشسته است.

مدیر کل هواشناسی استان فارس تصریح کرد: از ابتدای سال تا کنون در این استان 125.3 میلیمتر بارندگی داشته ایم در حالی که در مدت مشابه شال گذشته میزان بارندگی 174.4 و در بلندمدت 173.5 بوده است.

به گفته جامعی بارشهای اخیر در استان فارس تاثیر مناسبی در کشاورزی و جلوگیری از ادامه روند خشکسالی در این استان داشته است.

استان فارس نیازمند بارشهای بیشتر است

معاون حفاظت و بهره برداری آب منطقه ای فارس نیز در این رابطه گفت: میزان بارندگی در سال جاری هنوز به کمتر از میانگین بارندگی در دراز مدت است و به رغم اینکه در سفره آبهای زیر زمینی تاثیر داشته اما مشکلات را برطرف نکرده است.

علی نسیمی با بیان اینکه نباید انتظار داشت که با این میزان بارندگی مشکلات سفره آب زیرزمینی برطرف شود، اظهار داشت: درست است که این میزان بارش در استان فارس تاثیرگذار است اما به دلیل خشکسالیهای چهار سال گذشته این استان مشکلات را حل نمی کند.

وی گفت: با توجه به خشکسالیهای اخیر استان فارس با این بارندگیها سفره آبهای زیرزمینی به اندازه کافی تغذیه نمی شوند و نیاز به بارندگیهای بیشتری است.

بارندگی در کاهش اثرات خشکسالی تاثیر زیادی دارد

رئیس مرکز تحقیقات جوی و اقیانوسی دانشگاه شیراز نیز در این رابطه گفت: در صورتیکه خشکسالی در استان فارس ادامه پیدا می کرد مردم در زمینه های مختلف از جمله تامین آب شرب نیز با مشکل مواجه می شدند.

محمد جعفر ناظم السادات افزود: این بارندگیها ارزش زیادی برای از بین بردن مشکلات مردم جنوب فارس و کشور در زمینه تامین آب شرب دارد و معضلات خشکسالی را از بین می برد.

وی با بیان اینکه هر قطره باران ارزش زیادی دارد، اظهار داشت: مردم باید از این نعمت الهی استفاده کنند.