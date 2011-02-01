به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید حسن اکبری قبل از ظهر سه‌شنبه در مراسم گلباران بیت امام خمینی‌(ره) ‌در خصوص خلق حماسه تاریخی انقلاب اسلامی توسط مردم ایران بیان داشت: مردم کشور ایران در ابتدای انقلاب یک بنیان و ساختمانی را با معمار کبیر انقلاب اسلامی مهندسی کرده‌اند که این طراحی و معماری را از پیامبر بزرگ اسلام(ص) الگو گرفته‌اند.



وی با اشاره به اینکه مردم ایران با حضور پر رنگشان در صحنه انقلاب مشت محکمی به مستکبرین جهانی که خود را کدخدای جهان می‌دانند زدند اظهار داشت: ‌ مردم شریف ایران با ابوجهل‌ها و ابوسفیان‌های زمان تا پای جانشان به مبارزه پرداختند و همه مستکبرین جهان را به خاک مذلت کشیده‌اند و امروزه نیز این مستکبرین خار‌ترین افراد هستند‌ و در این عرصه مردم ایران توانستند همچنین مشت کوبنده‌ای به جیره خواران موساد و سیا بزنند.



مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه علی ابن ابیطالب(ع) اضافه کرد: مردم ایران تمام قدرتشان را در طول تاریخ و انقلاب اسلامی به رخ جهانیان کشیده‌اند و همچنین برای دست یافتن به انقلاب اسلامی جانشان را در طبق اخلاص قرار داده‌اند.



وی با اشاره به اینکه حدود 10 سال سکان هدایت انقلاب اسلامی بدست امام خمینی‌(ره) بوده است بیان داشت: امروزه نیز این سکان بدست رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌باشد و وظیفه ما همراهی با آرمان‌های امام راحل‌(ره) می‌باشد که امروزه آن را آیت الله خامنه‌ای به تصویر می‌کشد.



اکبری اضافه کرد: دلیل اینکه هرساله در سالروز ورود بنیانگذار انقلاب اسلامی از حرم مطهر حضرت معصومه‌(س) به بیت این معمار عظیم الشأن می‌آییم این است که با آرمان‌ها ایشان هم آواز و تجدید پیمان کنیم و همچنین به تمام مردم جهان اعلام کنیم که بر عهد و پیمانمان تا زمان ظهور امام زمان (عج) ایستاده‌ایم.

