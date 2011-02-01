27 عنوان برنامه فرهنگی در خراسان جنوبی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد مطهری فر پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری پیرامون برنامه های دهه فجر که در اداره کل فرهنگ و ارشاد برگزار شد، اظهار داشت: 27 عنوان برنامه فرهنگی در استان پیش بینی شده که از تعداد 20 عنوان برنامه در شهرستانها برگزار می شود.

وی به برگزاری کارگاه آموزشی نقاشی مدرن از ششم آبان ماه تا هفت بهمن اشاره کرد و افزود: این کارگاه با حضور 14 هنرجو برگزار شده که ماحصل این کارگاه آموزشی خلق 98 اثر نقاشی مدرن بوده است.

مطهری فر اضافه کرد: 40 اثر منتخب از این تعداد نقاشی در نمایشگاه نقاشی مدرن طی ایام الله دهه فجر در معرض نمایش قرار می گیرد.

وی از برگزاری نمایشگاه آثار منتخب عکس و کاریکاتور سومین جشنواره هنرهای تجسمی در 17 لغایت 21 بهمن خبر داد و عنوان کرد: این نمایشگاه با 120 اثر در بیرجند برپا می شود.

مطهری فر برگزاری شب شعر استانی را از دیگر برنامه های دهه فجر برشمرد و افزود: این برنامه در 18 بهمن ماه جاری برگزار می شود.

وی به برگزاری جشنواره موسیقی سنتی جوان در شهرستان قاین اشاره کرد و ادامه داد: این جشنواره در دو گروه سنی 15 تا 20 سال و 21 تا 30 سال در روزهای 28 و 29 بهمن برگزار می شود.

به گفته وی برگزاری جشنوراه هنرهای تجسمی استان در رشته های نقاشی و کاریکاتور در راستای مقابله با جنگ نرم به صورت حضوری در روزهای سوم الی پنج اسفند ماه بر گزار خواهد شد.

وی مهلت ارسال آثار به این جشنوراه را 10 بهمن ماه و داوری آثار را 20 بهمن عنوان کرد و بیان داشت: این جشنواره با هدف شناسایی هنرمندان خلاق در زمینه هنرهای تجسمی برگزار می شود.

مطهری فر از برگزاری جشنواره بین الملی رضوی در خراسان جنوبی خبر داد و گفت: این جشنواره در مهرماه سال آینده در این استان برگزار می شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی در پایان به برگزاری همایش ملی نماز در آئینه فرهنگ و هنر در بیرجند اشاره کرد و یاد آور شد: این استان اسفند ماه میزبان برگزاری این همایش است.