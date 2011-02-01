به گزارش خبرنگار مهر در قم، عماد غالب حسن قبل از ظهر سه‌شنبه در نشست مشترک صنعتگران، تجار و بازرگانان استان قم، ترکیه و عراق که در هتل قصر برگزار شد، با اشاره به اینکه ایران باید از ترکیه روش‌های ورود با بازار عراق را بیاموزد، بیان داشت: شرکت‌های ایرانی باید سدی که در برابر سرمایه گذاری در عراق دارند را بشکنند و وارد عراق شوند و در آنجا سرمایه گذاری کنند.



وی در ادامه اظهار داشت: وقتی در سال‌های 2004 تا 2008 دقت می‌کنیم می‌بینیم که وضعیت صادرات کالا‌ها از ایران به عراق با رشد همراه بوده و دلیل آن نیز این بود که مرزهای دیگر کشور‌ها با عراق بسته و تنها مرز ایران با عراق باز بوده است.



نماینده شرکت تجاری و بازرگانی راسل آلتور با انتقاد از پایین بودن صادرات کشور ایران به عراق، اضافه کرد: اما متأسفانه کشور ایران از این فرصت پیش آمده به خوبی استفاده نکرد و این شدت و سرعت مبادله کالا آن طور که در سال‌های اولیه بازگشایی مرز بود استمرار نداشت و تکرار نشد و بعد از آن مرزهای کشورهای دیگر باز شد و کالاهای سایر کشور‌ها وارد عراق شد.



ایران باید کیفیت کالای صادراتی به عراق را افزایش دهد



وی تصریح کرد: این امر موجب شد تا شهروند عراقی بین کالای ایرانی و کالای دیگر کشور‌ها از نظر کیفی فرق بگذارد و ما به این نتیجه رسیدیم که اگر کالایی با کیفیت خوبی وارد عراق شود مطمئنا مورد استقبال شهروندان عراقی قرار خواهد گرفت.

ترکیه توانسته خود را به عنوان یک برند در عراق معرفی کند



غالب حسن بر افزایش و تقویت روابط تجاری بین ایران و عراق تأکید کرد و گفت: ما امیدواریم که تجار و اقتصاددانان ایران در این مسیر از کشور ترکیه استفاده کنند و از فرصت پیش آمده به خوبی بهره‌مند شوند چرا که ترکیه موفق شده است که به عنوان یک برند خود را در عراق معرفی کند.



وی در این خصوص اضافه کرد: در حال حاضر مشاهده می‌شود که کشور ترکیه برای مثال وارد کشور بصره شده و تقریبا در همه امور همکاری دارد و امور شهرداری، راه سازی، بیمارستان سازی و... را به صورت جدی در این شهر انجام می‌دهد و این به خاطر این است که ترکیه از اهمیت شهر بصره خبر دارد و کنسول این کشور نیز در همه جای بصره حضور دارند.



لازم به ذکر است در این نشست یازده نفر از تجار و بازرگانان کشورهای عراق و ترکیه حضور داشتند که با تجار و بازرگانان ایرانی در خصوص تبادل کالا و تجارت وارد مذاکره شدند.

