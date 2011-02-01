افغان ها مشکلی خاصی در ایران ندارند/ دولت اجازه تخریب روابط نمی دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبیدالله عبیدالله در جمع خبرنگاران در تهران گفت: تفاهم نامه همکاری و اقتصادی بین 2 کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان در سفر هیئت بلند پایه فغانستان که اخیراً به ایران سفر کرده بودند منعقد شد.

وی ضمن تشریح جزئیات این تفاهمنامه گفت: این هیئت متشکل وزیر اقتصاد افغانستان همراه با 12 نفر از کارشناسان و 18 تجار برجسته بود.

این گروه در دیدار خود با مقام های ایرانی بویژه دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ااسلامی ایران توافقات مهمی را صورت دادند. وی در ادامه گفت: در این توافقنامه مقرر شد تا موافقتنامه مربوط به حمل و نقل اجرایی شود تا کارهای تجاری بین دو طرف تسهیل شود.

در این دیدار افغان ها از مقام های ایران به دلیل اجازه به عبور کاروان های سوخت قدر دانی کردند. آنها این اطمینان را به مقام های ایرانی دادند که قطره قطره این سوخت برای رفع شهروندان افغان خواهد بود

وی در ادامه افزود: توافق های بانکی یکی دیگر از موارد مطرح در مذاکرات مقام های ایران و افغانستان بود.

وی گفت: در این دیدار توافق شد تا بانک های ایرانی شعبات خود را در شهرهای افغانستان بزنند و چنین امکانی برای بانک افغانستان هم فراهم آید.

سفیر افغانستان همچنین سطح روابط تجاری بین دوطرف را خوب ارزیابی کرد و بر زمینه های موجود در کشورش برای صادرات خشکبار و میوه به ایران تاکید کرد.

وی در بخش دیگری ازاظهارات خود به تظاهرات گروههایی در برابر سفارت ایران در کابل اشاره کرد و گفت: البته در افغانستان همه گروهها حق برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز دارند اما دولت حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان به هیچ وجه اجازه به گروههای خاصی برای تخریب روابط بین افغانستان و جمهوری اسلامی ایران را نخواهد داد.

سفیر افغانستان در ایران اجاره رئیس جمهوری ایران برای ثبت نام مجدد 35 هزار دانش آموز افغان در ایران را مهمترین دستاورد هیئت افغانی در سفر اخیر به ایران بر شمرد.