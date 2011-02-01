راه اندازی سامانه اطلاعات مکانی یک اقدام زیربنای و ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حسین هاشمی بعدازظهر سه شنبه در سمینارآموزشی اطلاعات سامانه مکانی مدیران دستگاههای اجرایی که با حضور رئیس سازمان نقشه برداری کشور در معاونت برنامه ریزی استانداری برگزار شد، به اهمیت راه اندازی این سامانه اشاره کرد و اظهارداشت: ازآنجایی که این سامانه دارای قابلیتهای آنالیزهای پایه همپوشانی، تحلیل شبکه و حریم سازی داده است وابزاری برای تصمیم گیری بهتر مدیربرای مکان گزینی پروژه هاست.

هاشمی ادامه داد: تمام دستگاههای اجرایی برای راه اندازی سامانه اطلاعات مکانی منطقه ای(GIS) اطلاعات تمام اطلاعات خودرا دراین سامانه قید کنند وازموازی کاری دراین خصوص جلوگیری شود.

استاندارهرمزگان از سازمان نقشه برداری کشور خواست این سامانه به گونه ای باشد که بتوان برای مطالعه تقسیمات کشوری بتوان ازآن استفاده کرد.

وی بیان داشت: این سامانه نیاز به برگزاری یک کارگاه آموزشی تخصصی دارد که نمایندگان توانمند هر دستگاه اجرایی باید آموزشهای لازم را در این زمینه ببینند.

در این سمینار آموزشی مدیران دستگاههای اجرایی با روند اجرای پروژه ایجاد پایگاه اطلاعات، معماری پایگاه اطلاعات مکانی، جمع آوری داده های پردازش شده توسط دستگاههای اجرایی، مدل سازی پایگاه و موارد مرتبط آشنا شدند.